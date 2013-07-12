Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

VEA FEMI-CZ: Foto della presentazione del nuovo logo

Redazione Avatar

di Redazione

12/07/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
image.jpg

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2013-2014

Comunicato stampa n. 22 del 12.07.2013



VEA FEMI-CZ: PRESENTATO IL NUOVO LOGO

In allegato la fotografia dell'amministratore delegato Nicola Azzi e di Claudia Biasissi di Fancy Grafica.


Ufficio Stampa
Silvia Stievano

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

[NOTA PER LE REDAZIONI] DOMANI L'ARRIVO DEI NAZIONALI ITALIANI

Articolo Successivo

VEA FEMI-CZ: PRESENTATO IL NUOVO LOGO

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019