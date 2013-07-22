Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

VEA FEMI-CZ: FOTOGRAFIE DI MIRCO BERGAMASCO IN ROSSOBL&Ugrave;

Redazione Avatar

di Redazione

22/07/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
conferenza+stampa+Bergamasco+1

conferenza+stampa+Bergamasco+2

conferenza+stampa+Bergamasco+3

conferenza+stampa+Bergamasco+4

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014

VEA FEMI-CZ: LA PRESENTAZIONE DI MIRCO BERGAMASCO IN ROSSOBLÙ

In allegato alcune fotografie relative alla presentazione di questa mattina.
Cordiali saluti


Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]

Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

comunicato petrarca rugby

Articolo Successivo

VEA FEMI-CZ: LA PRESENTAZIONE DI MIRCO BERGAMASCO IN ROSSOBL&Ugrave;

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019