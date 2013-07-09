VEA FEMI-CZ: GIACOMO RIEDO IN ECCELLENZA CON IL ROVIGO
di Redazione
09/07/2013
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 20 del 09.07.2013
VEA FEMI-CZ: GIACOMO RIEDO IN ECCELLENZA CON IL ROVIGO
Ultimi importanti aggiustamenti alla rosa del Rovigo.
In attesa di chiudere il reparto delle terze linee si completa quello delle seconde con un arrivo pieno di significati.
Giacomo Riedo, nato il 17 gennaio 1993, cresciuto rugbisticamente nel Badia Polesine e formatosi nelle Accademie Federali di Mogliano e Tirrenia, azzurro Under 20 dotato di buona presenza fisica (197 cm e 100 Kg), ha firmato l’accordo con la società rodigina ed è a disposizione dei tecnici Frati e De Rossi che dovranno favorirne il processo di crescita per continuare il percorso di inserimento di talenti locali nella prospettiva di incrementare sempre più la presenza di giocatori formatisi nel territorio polesano.
Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta
Pierpaolo Modonesi
Redazione