VEA FEMI-CZ: GIACOMO RIEDO IN ECCELLENZA CON IL ROVIGO

Redazione Avatar

di Redazione

09/07/2013

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 20 del 09.07.2013

VEA FEMI-CZ: GIACOMO RIEDO IN ECCELLENZA CON IL ROVIGO

Ultimi importanti aggiustamenti alla rosa del Rovigo.

In attesa di chiudere il reparto delle terze linee si completa quello delle seconde con un arrivo pieno di significati.

Giacomo Riedo, nato il 17 gennaio 1993, cresciuto rugbisticamente nel Badia Polesine e formatosi nelle Accademie Federali di Mogliano e Tirrenia, azzurro Under 20 dotato di buona presenza fisica (197 cm e 100 Kg), ha firmato l’accordo con la società rodigina ed è a disposizione dei tecnici Frati e De Rossi che dovranno favorirne il processo di crescita per continuare il percorso di inserimento di talenti locali nella prospettiva di incrementare sempre più la presenza di giocatori formatisi nel territorio polesano.

Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta

 
 
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi

