VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2013-2014

Comunicato stampa n. 6 del 04.06.2013

VEA FEMI-CZ: HANNO FIRMATO CALABRESE, RAGUSI E RODRIGUEZ

Dopo larrivo di Marco Frati si dà un completamento alla mediana con la conferma di Guido Calabrese e con larrivo di Simone Ragusi da Prato e di Luciano Rodriguez da Mogliano.

Guido Calabrese, nato a Benevento il 18 giugno 1992, mediano di mischia arrivato lanno scorso a Rovigo e che è riuscito ad imporsi, nel ruolo, verso la fine del campionato, è stato voluto dai due tecnici che credono molto nelle sue potenzialità di attaccante e contano sulla sua presenza fisica attorno alla mischia.

Simone Ragusi, nato a Milano il 28 marzo 1992, in grado di ricoprire più ruoli (apertura, estremo, ala) è un giocatore che parte da ottime qualità fisiche, una buona velocità ed esplosività nei punti di contatto, che sostengono doti tecniche in continua crescita. Al primo anno di Eccellenza, a Prato, ha evidenziato intuito rugbistico che, piano piano, sotto la guida dei suoi tecnici, è riuscito ad incanalare in un più adeguato rigore tattico. Buono e solido in difesa ha sempre avuto un atteggiamento positivo. Spesso titolare, ha giocato, nellultima annata, 25 incontri segnando 150 punti.

Calabrese e Ragusi possono formare una mediana giovanissima, ma di grande qualità.

Luciano Rodriguez nato il 16 settembre 1986, 185 cm per 80 kg, è un mediano di apertura di grande esperienza, completo sotto ogni aspetto, ed ha nelle mani e nel gioco al piede i suoi punti di forza. È in grado di dare tranquillità a tutta la squadra. Ha aderito al progetto del Rovigo con entusiasmo ed i due tecnici sono felici di contare sul suo apporto.

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta

Ufficio Stampa

Pierpaolo Modonesi