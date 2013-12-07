VEA FEMI-CZ: I BERSAGLIERI VINCONO 27-21 A SAN DON&Agrave;

VEA FEMI-CZ: I BERSAGLIERI VINCONO 27-21 A SAN DONÀ
di Redazione
07/12/2013
Trofeo-Eccellenza_FOTO_San-Donà-Rovigo.zip
Gentili colleghi e redazioni,
in allegato alcune fotografie del match della VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo
Delta a San Donà, valido per la terza giornata del Trofeo Eccellenza.
Cordiali saluti
--
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]
Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta
---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
Gentili colleghi e redazioni,
in allegato alcune fotografie del match della VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo
Delta a San Donà, valido per la terza giornata del Trofeo Eccellenza.
Cordiali saluti
--
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]
Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta
---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
Articolo Precedente
NAZIONALE UNDER 20. GLI AZZURRINI BATTONO L'ACCADEMIA FFR PER 16-13
Articolo Successivo
SERIE A GIRONE 1. IL RUGBY UDINE BATTE IL FIRENZE PER 21-17
Redazione