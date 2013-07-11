VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2013-2014

Comunicato stampa n. 21 del 11.07.2013

VEA FEMI-CZ: IL DOTT. GIORGIO PANIN ENTRA IN CONSIGLIO

Si è svolta ieri sera, nella sala convegni di Hulka, lassemblea ordinaria dei soci della Rugby Rovigo Delta.

Molti degli obiettivi fissati in questi ultimi tre anni li abbiamo raggiunti, in primis la crescita dei nostri giovani ha affermato il presidente rossoblù Francesco Zambelli salutando lassemblea. La squadra di questanno costa meno e dovrebbe darci le soddisfazioni sperate. Se vinciamo continuiamo con questo trend.

Seguendo lordine del giorno, il presidente Zambelli ha proposto la nomina del professor Luigi Costato a presidente onorario. Nomina che Costato ha declinato: Ringrazio questa dimostrazione di amicizia. Da due anni mi occupo con passione e successo della Monti Junior, in prospettiva futura di creare una prima squadra di soli rodigini anche e soprattutto per quando non ci saranno più i budget attuali. Sono onorato, ma non mi sembra il caso.

Il presidente di viale Alfieri ha quindi continuato lassemblea ottenendo lunanimità sullentrata del dottor Giorgio Panin come consigliere (destinato alla vicepresidenza della Società), e lapprovazione della nomina di Pietro Reale a direttore generale. Il rinnovo completo delle cariche e la modifica del numero nomina dei consiglieri, sono previsti nellassemblea del 30 ottobre in cui verrà approvato il bilancio della stagione entrante.

E proprio sul bilancio, quello preconsuntivo della stagione 2012/2013, si è focalizzata la seconda parte dellincontro: limpianto costi di inizio stagione (circa 1.900.000 euro) si è confermato implacabilmente non riducibile mentre limpianto entrate iniziale (di circa 1.700.000 euro) è risultato non migliorabile.

Il pareggio sostanziale di bilancio è stato possibile con ladesione di Femi Cz allampliamento del contratto di pubblicità da 200.000 a 400.000 euro.

Sul bilancio preventivo della stagione entrante - ha affermato Zambelli - con soddisfazione posso preannunciare che per la prima volta abbiamo, praticamente, il pareggio entrate-uscite fin dallinizio stagione.

Le spese scendono da 1.875.000 a 1.700.000 euro circa, grazie alle economie sullorganico giocatori, under 23 e trasferte Amlin Cup.

Le previsioni di entrata scendono da 1.863.000 a 1.635.000 euro circa sia per lirripetibilità dellampliamento di 200.000 euro di Femi Cz, che per la riduzione del contributo Fir di 200.000 euro circa, e si salva soprattutto grazie a nuove maggiori entrate per 172.000 euro circa.

È uno scenario positivo - ha concluso il presidente rossoblù - che sommato alla sostanziale piena autonomia anche economica della Monti Junior, ci permette di affrontare la nuova stagione sportiva senza affanno, con a disposizione tutte le ulteriori energie eventualmente necessarie a vincere il campionato.

Infine, è stata rinviata a domani la scelta definitiva sul nuovo logo della Vea Femi Cz Rugby Rovigo Delta.

