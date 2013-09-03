VEA FEMI-CZ: IL MUSEO DEL RUGBY A ROVIGO

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 49 del 03.09.2013VEA FEMI-CZ: IL MUSEO DEL RUGBY A ROVIGO"Fango e Sudore – Le maglie del Rugby Mondiale" è l'iniziativa che raccoglie più di millequattrocento maglie indossate dai grandi campioni della palla ovale, italiani e stranieri. Una collezione unica che è diventata anche un museo itinerante, il "Museo del Rugby", che dal 2009 espone lungo lo Stivale.Presto anche a Rovigo si potranno ammirare le maglie che hanno fatto la storia di questo sport, grazie al progetto messo a punto dalla Club House "Casetta Rossoblù" dello Stadio "Mario Battaglini", in collaborazione con la Rugby Rovigo Delta e patrocinato dal Comune di Rovigo e dall'Assessorato allo Sport.E per la prima volta, dopo che il Primo Cittadino di Rovigo Bruno Piva la consegnò al Museo del Rugby lo scorso 2 febbraio, torna nel Polesine la maglia del "monumento rossoblù", Mario "Maci" Battaglini.Dal 12 al 15 settembre, infatti, la Sala della Gran Guardia di Piazza Vittorio Emanuele si vestirà "di fango e sudore", ospitando straordinariamente la ricca collezione. La cerimonia inaugurale si terrà giovedì 12 settembre alle 18:30, e alle 19:00 saranno ospiti e guide d'eccezione i grandi ex rossoblù Stefano Bettarello e Stefano Bordon. Altro appuntamento a tu per tu con i campioni e le loro maglie, sarà sabato 14 settembre con Luca Martin e Nicola Mazzucato.La mostra sarà ad ingresso libero e, dal 13 al 15 settembre, osserverà i seguenti orari: dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 20:00. Per maggiori informazioni sulla mostra si può consultare il sito ilmuseodelrugby.it