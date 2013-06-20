VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2013-2014

Comunicato stampa n. 15 del 20.06.2013

VEA FEMI-CZ: IL PRESIDENTE INVITA A NON DAR PESO ALLE VOCI DI MERCATO

Nella serata dedicata agli sponsor che hanno sostenuto la Rugby Rovigo Delta nellannata sportiva 2012  2013 e a quelli che si sono avvicinati alla Società di viale Alfieri per la prossima annata, il Presidente Francesco Zambelli ha illustrato, per sommi capi, sia il bilancio appena concluso che quello previsionale per il prossimo anno, che risultano entrambi economicamente equilibrati verso il pieno pareggio.

In quanto alla formazione della squadra ha sostenuto la bontà del progetto concordato con i tecnici Frati e De Rossi, mentre, per le voci rimbalzanti sui media e sul Web in particolare, invita a considerare attendibili unicamente i trasferimenti e le conferme comunicate attraverso i puntuali e tempestivi comunicati ufficiali che, riportando solo dati oggettivi, stanno delineando una formazione altamente competitiva per ben figurare nel campionato di Eccellenza.

Ogni altra ipotesi è da considerarsi frutto di fantasia.

Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta