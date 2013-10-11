VEA FEMI-CZ: IL XV ROSSOBL&Ugrave; PER IL PRIMO DERBY DI STAGIONE

VEA FEMI-CZ: IL XV ROSSOBLÙ PER IL PRIMO DERBY DI STAGIONE
di Redazione
11/10/2013
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 74 del 11.10.2013
VEA FEMI-CZ: IL XV ROSSOBLÙ PER IL PRIMO DERBY DI STAGIONE
Domenica allo Stadio "Mario Battaglini", con fischio d'inizio
dell'arbitro ferrarese Rizzo alle ore 16, la VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo
Delta disputerà il primo derby di stagione contro il Petrarca Padova,
valido per la prima giornata del Trofeo Eccellenza. In palio per i
rossoblù vi è la prima difesa dell'Adige Cup, trofeo ideato dalle due
storiche società ovali in occasione del 150esimo derby e conquistato
dalla squadra rodigina lo scorso 3 marzo al Battaglini.
Durante la sosta tra primo e secondo tempo, il Presidente degli "Old"
Angelo Visentin donerà al Presidente della Rugby Rovigo Delta Francesco
Zambelli un defibrillatore, che sarà poi a disposizione di tutti gli
atleti rossoblù che frequentano lo Stadio "Mario Battaglini".
Questo il XV annunciato dagli allenatori Filippo Frati e Andrea De Rossi
per il match di domenica: Ragusi, Bortolussi, Menon, McCann, Pavanello,
Fratini, Calabrese, Zanini, Cecchetti, Folla, Maran, Boggiani, Gajion,
Gatto (cap), Balboni. A disposizione: Quaglio, Mahoney, Pozzi,
Montauriol, Ferro, Frati, Van Niekerk, Basson.
Coach Filippo Frati analizza così le scelte relative alla formazione che
scenderà in campo: "È una competizione nella quale ci teniamo a figurare
bene. Nell'ottica di una programmazione di rotazione dei giocatori
abbiamo pensato a questo /turnover/così ampio e importante, per dare
così a tutti i giocatori una reale possibilità di dimostrare le loro
capacità, essendo questo il primo derby con il Petrarca Padova di questa
stagione. Una partita importante, che vogliamo vincere".
Si ricorda che è possibile acquistare i biglietti per assistere al derby
di domenica alla Segreteria dello Stadio "Mario Battaglini", aperta per
l'occasione sabatomattina dalle 9 alle 12, alla Club House "Casetta
Rossoblù" e al Caffè Molinari di Piazza Vittorio Emanuele II.
Redazione