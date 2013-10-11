VEA FEMI-CZ: IL XV ROSSOBL&Ugrave; PER IL PRIMO DERBY DI STAGIONE

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 74 del 11.10.2013VEA FEMI-CZ: IL XV ROSSOBLÙ PER IL PRIMO DERBY DI STAGIONEDomenica allo Stadio "Mario Battaglini", con fischio d'iniziodell'arbitro ferrarese Rizzo alle ore 16, la VEA FEMI-CZ Rugby RovigoDelta disputerà il primo derby di stagione contro il Petrarca Padova,valido per la prima giornata del Trofeo Eccellenza. In palio per irossoblù vi è la prima difesa dell'Adige Cup, trofeo ideato dalle duestoriche società ovali in occasione del 150esimo derby e conquistatodalla squadra rodigina lo scorso 3 marzo al Battaglini.Durante la sosta tra primo e secondo tempo, il Presidente degli "Old"Angelo Visentin donerà al Presidente della Rugby Rovigo Delta FrancescoZambelli un defibrillatore, che sarà poi a disposizione di tutti gliatleti rossoblù che frequentano lo Stadio "Mario Battaglini".Questo il XV annunciato dagli allenatori Filippo Frati e Andrea De Rossiper il match di domenica: Ragusi, Bortolussi, Menon, McCann, Pavanello,Fratini, Calabrese, Zanini, Cecchetti, Folla, Maran, Boggiani, Gajion,Gatto (cap), Balboni. A disposizione: Quaglio, Mahoney, Pozzi,Montauriol, Ferro, Frati, Van Niekerk, Basson.Coach Filippo Frati analizza così le scelte relative alla formazione chescenderà in campo: "È una competizione nella quale ci teniamo a figurarebene. Nell'ottica di una programmazione di rotazione dei giocatoriabbiamo pensato a questo /turnover/così ampio e importante, per darecosì a tutti i giocatori una reale possibilità di dimostrare le lorocapacità, essendo questo il primo derby con il Petrarca Padova di questastagione. Una partita importante, che vogliamo vincere".Si ricorda che è possibile acquistare i biglietti per assistere al derbydi domenica alla Segreteria dello Stadio "Mario Battaglini", aperta perl'occasione sabatomattina dalle 9 alle 12, alla Club House "CasettaRossoblù" e al Caffè Molinari di Piazza Vittorio Emanuele II.--Ufficio StampaSilvia Stievanomob. +39 340 8125538mob. +39 334 7996999Skype: rugby.rovigo.deltaTwitter: twitter.com/RugbyRovigoDeltInstagram: rugbyrovigodeltaFacebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta