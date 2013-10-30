VEA FEMI-CZ: INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA DEDICATA A MACI

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 86 del 30.10.2013VEA FEMI-CZ: INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA DEDICATA A MACI*L**unedì 4 novembre 2013* alle *ore 21:00*, nei locali della Club Housedello Stadio "Mario Battaglini" in viale della Costituzione, la RugbyRovigo Delta in collaborazione con la "Casetta Rossoblù" presenta lamostra permanente/La leggenda di Mac//i/.Realizzata nel 2002 dalla/Pubblilux/ di Carlo Gasperotto in occasionedell'uscita dell'omonimo libro di Marco Pastonesi, la mostrafoto-documentaria è stata curata dallo stesso autore insieme ad IvanMalfatto e Saverio Girotto. I pannelli fotografici riguardanti la storiadi Mario Battaglini sono stati esposti in occasione del Museo del Rugby"/Fango e Sudore -- Le maglie del Rugby Mondiale"/curato da CorradoMattoccia,che ha fatto tappa alla Gran Guardia di Rovigo lo scorsosettembre.Cogliendo l'occasione dell'imminente ristampa del libro di MarcoPastonesi, la mostra /La leggenda di Maci /trova ora una fissa dimoraalla Club House "Casetta Rossoblù". L'inaugurazione di lunedì 4 novembresarà condotta dai curatori della mostra, il nastro sarà tagliato daMarisa Battaglini, figlia di Mario, e sarà presente la squadra della VEAFEMI-CZ Rugby Rovigo Delta. L'evento avverrà in contemporanea anche aColleferro, sede del Museo del Rugby /"Fango e sudore"/che possiede unacopia dei pannelli fotografici e la maglia originale del grande campionerossoblù.