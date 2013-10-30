VEA FEMI-CZ: INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA DEDICATA A MACI
di Redazione
30/10/2013
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 86 del 30.10.2013
VEA FEMI-CZ: INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA DEDICATA A MACI
*L**unedì 4 novembre 2013* alle *ore 21:00*, nei locali della Club House
dello Stadio "Mario Battaglini" in viale della Costituzione, la Rugby
Rovigo Delta in collaborazione con la "Casetta Rossoblù" presenta la
mostra permanente/La leggenda di Mac//i/.
Realizzata nel 2002 dalla/Pubblilux/ di Carlo Gasperotto in occasione
dell'uscita dell'omonimo libro di Marco Pastonesi, la mostra
foto-documentaria è stata curata dallo stesso autore insieme ad Ivan
Malfatto e Saverio Girotto. I pannelli fotografici riguardanti la storia
di Mario Battaglini sono stati esposti in occasione del Museo del Rugby
"/Fango e Sudore -- Le maglie del Rugby Mondiale"/curato da Corrado
Mattoccia,che ha fatto tappa alla Gran Guardia di Rovigo lo scorso
settembre.
Cogliendo l'occasione dell'imminente ristampa del libro di Marco
Pastonesi, la mostra /La leggenda di Maci /trova ora una fissa dimora
alla Club House "Casetta Rossoblù". L'inaugurazione di lunedì 4 novembre
sarà condotta dai curatori della mostra, il nastro sarà tagliato da
Marisa Battaglini, figlia di Mario, e sarà presente la squadra della VEA
FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta. L'evento avverrà in contemporanea anche a
Colleferro, sede del Museo del Rugby /"Fango e sudore"/che possiede una
copia dei pannelli fotografici e la maglia originale del grande campione
rossoblù.
--
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]
Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta
---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 86 del 30.10.2013
VEA FEMI-CZ: INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA DEDICATA A MACI
*L**unedì 4 novembre 2013* alle *ore 21:00*, nei locali della Club House
dello Stadio "Mario Battaglini" in viale della Costituzione, la Rugby
Rovigo Delta in collaborazione con la "Casetta Rossoblù" presenta la
mostra permanente/La leggenda di Mac//i/.
Realizzata nel 2002 dalla/Pubblilux/ di Carlo Gasperotto in occasione
dell'uscita dell'omonimo libro di Marco Pastonesi, la mostra
foto-documentaria è stata curata dallo stesso autore insieme ad Ivan
Malfatto e Saverio Girotto. I pannelli fotografici riguardanti la storia
di Mario Battaglini sono stati esposti in occasione del Museo del Rugby
"/Fango e Sudore -- Le maglie del Rugby Mondiale"/curato da Corrado
Mattoccia,che ha fatto tappa alla Gran Guardia di Rovigo lo scorso
settembre.
Cogliendo l'occasione dell'imminente ristampa del libro di Marco
Pastonesi, la mostra /La leggenda di Maci /trova ora una fissa dimora
alla Club House "Casetta Rossoblù". L'inaugurazione di lunedì 4 novembre
sarà condotta dai curatori della mostra, il nastro sarà tagliato da
Marisa Battaglini, figlia di Mario, e sarà presente la squadra della VEA
FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta. L'evento avverrà in contemporanea anche a
Colleferro, sede del Museo del Rugby /"Fango e sudore"/che possiede una
copia dei pannelli fotografici e la maglia originale del grande campione
rossoblù.
--
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]
Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta
---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
Articolo Precedente
Comunicato stampa CUS AD MAIORA RUGBY 1951
Articolo Successivo
ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI V GIORNATA
Redazione