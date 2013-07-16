Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

VEA FEMI-CZ: INVITO CONFERENZA STAMPA DEL 22 LUGLIO 2013

Redazione Avatar

di Redazione

16/07/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 23 del 16.07.2013

VEA FEMI-CZ: INVITO CONFERENZA STAMPA DEL 22 LUGLIO 2013


Gentili colleghi e redazioni,

la VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta ha il piacere di invitarVi alla conferenza stampa di presentazione del rossobl
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

UNIVERSIADI, L'ITALDONNE IN FINALE CONTRO LA RUSSIA

Articolo Successivo

ABBONAMENTI RBS 6 NAZIONI 2014, IN DUE SETTIMANE OLTRE QUOTA MILLE

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019