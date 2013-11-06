VEA FEMI-CZ: INVITO CONFERENZA STAMPA
06/11/2013
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 91 del 06.11.2013
VEA FEMI-CZ: INVITO CONFERENZA STAMPA
Gentili colleghi e redazioni,
la Rugby Rovigo Delta è lieta di invitarvi alla conferenza stampa di presentazione del nuovo sito web ufficiale della Società. La conferenza si terrà_*venerdì 8 novembre 2013*_ alle_*ore 12:00*_ nella sede del nostro Partner Tecnico/ArchiMedia S.r.l/., azienda specializzata nello sviluppo di progetti di comunicazione digitale (Web, App, Digital Magazine, Social Media Marketing, Realtà aumentata) in_*Via delle Industrie 53/c*_.
Saranno presenti l'amministratore delegato rossoblù Nicola Azzi, il Presidente e Direttore Commerciale di/ArchiMedia S.r.l/., Manuel Tuozzi, lo staff di sviluppatori del sito,*Simone Fogo e Alex Vallese,*soci del*/Gruppo Italian Marmalade Srl/**, affiliato**/ArchiMedia/**.*
Siete pregati di dare conferma della vostra presenza rispondendo a questa email_entro il tardo pomeriggio di giovedì 7 novembre_.
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti e augurarvi buon lavoro.
