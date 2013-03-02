Loading...

VEA FEMI-CZ: LA FORMAZIONE ANNUNCIATA

02/03/2013

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 102 del 02.03.2013

 

VEA FEMI-CZ: LA FORMAZIONE ANNUNCIATA

 

Per la prima Adige Cup, Roux conferma la formazione annunciata e in panchina porta sei avanti e due mediani: Wilson; Lubian L., Menon, Van Niekerk, Bacchetti; Duca, Basson; Ferro, De Marchi, Persico; Montauriol, Tumiati; Ceglie, Mahoney, Quaglio. A disposizione: Gatto, Lombardi, De Robertis, Maran, Folla, Calabrese, Lenarduzzi e Anouer.

 

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta

 
 
Pierpaolo Modonesi


