VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2012-2013

Comunicato stampa n. 91 del 09.02.2013

VEA FEMI-CZ: LA FORMAZIONE PER DOMENICA

Rispetto alla formazione prospettata ieri, contro i Crociati Parma Polla Roux inserisce De Marchi e Calabrese dal primo minuto spostando Ciochina in seconda linea al posto di Tumiati e Wilson allala, con Lubian e lo stesso Tumiati che trovano posto in panchina. Questi i giocatori che scenderanno in campo alle 15,00 agli ordini dellarbitro Roscini di Legnano: Basson; Zorzi, Menon, Pedrazzi, Wilson; Lenarduzzi, Calabrese; Ferro, De Marchi, Persico; Montauriol, Ciochina; Ceglie, Mahoney, Lombardi. A disposizione: Anouer, De Robertis, Quaglio, Tumiati, Lubian L., Zanirato, Duca e Maran.

