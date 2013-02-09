Loading...

VEA FEMI-CZ: LA FORMAZIONE PER DOMENICA

Redazione Avatar

di Redazione

09/02/2013

TITOLO

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 91 del 09.02.2013

 

VEA FEMI-CZ: LA FORMAZIONE PER DOMENICA

 

Rispetto alla formazione prospettata ieri, contro i Crociati Parma Polla Roux inserisce De Marchi e Calabrese dal primo minuto spostando Ciochina in seconda linea al posto di Tumiati e Wilson allala, con Lubian e lo stesso Tumiati che trovano posto in panchina. Questi i giocatori che scenderanno in campo alle 15,00 agli ordini dellarbitro Roscini di Legnano: Basson; Zorzi, Menon, Pedrazzi, Wilson; Lenarduzzi, Calabrese; Ferro, De Marchi, Persico; Montauriol, Ciochina; Ceglie, Mahoney, Lombardi. A disposizione: Anouer, De Robertis, Quaglio, Tumiati, Lubian L., Zanirato, Duca e Maran.

 

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta

 
 
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi


