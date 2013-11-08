Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

VEA FEMI-CZ: LA FORMAZIONE PER IL MATCH CONTRO LA LAZIO

Redazione Avatar

di Redazione

08/11/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 93 del 08.11.2013

VEA FEMI-CZ: LA FORMAZIONE PER IL MATCH CONTRO LA LAZIO

Domenica 10 novembre 2013, con fischio d'inizio alle 15, lo Stadio
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

[FIAMME ORO RUGBY] PREVIEW 6^ GIORNATA: DOMENICA AL &quot;GELSOMINI&quot; ARRIVA LA CAPOLISTA PETRARCA

Articolo Successivo

VEA FEMI-CZ: LA FORMAZIONE PER IL MATCH CONTRO LA LAZIO

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019