VEA FEMI-CZ: LA FORMAZIONE PER IL MATCH CONTRO LA LAZIO

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 93 del 08.11.2013VEA FEMI-CZ: LA FORMAZIONE PER IL MATCH CONTRO LA LAZIODomenica 10 novembre 2013, con fischio d'inizio alle 15, lo Stadio "Mario Battaglini" ospita la sesta giornata del Campionato Italiano d'Eccellenza. La VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta, decisa a rimanere imbattuta tra le mura di casa, affronta la IMA Lazio e il match sarà tramesso in diretta su Rai Sport 1.Questo il pensiero di coach*Andrea De Rossi* in vista della partita: "Affrontiamo una squadra che fino a questo momento non è riuscita ad esprimere il suo vero potenziale. Dopo aver studiato la Lazio in queste prime partite di Campionato, emerge che è una squadra propensa alla fase offensiva e molto aggressiva in difesa. Il risultato con Calvisano non rispecchia l'andamento reale della partita perchè, seppur il Cammi abbia meritato di vincere, il punteggio è bugiardo. Dovremo stare attenti al loro pacchetto con Fabiani e Civetta punti di riferimento, e soprattutto a Nathan e Gerber, due giocatori di alto livello e con grande esperienza. Metteremo in campo la squadra più forte perchè rispettiamo le ambizioni della Lazio, che sono i play off, ma soprattutto vogliamo rimanere imbattuti al Battaglini fiduciosi ancora una volta nel calore del pubblico".Parole condivise dall'allenatore*Filippo Frati*: "Imprevedibile è l'aggettivo che abbiamo usato per definire la Lazio in occasione della sessione video di ieri. È una delle squadre che pratica il gioco più piacevole; negli anni scorsi non ha mai trovato continuità di risultati ma è una squadra che ho sempre affrontato con il massimo della stima e del rispetto. Quest'anno si sono rinforzati parecchio e anche se hanno avuto un inizio avaro di risultati, penso che potranno dire la loro fino alla fine per un posto nei play off. Ritroverò un caro amico, Gianpiero Mazzi, che da quest'anno è il nuovo allenatore degli avanti laziali".Questa la formazione rossoblù annunciata dai coach Frati e De Rossi: Basson, Ragusi, Menon, McCann, Ngawini, Rodriguez, Calabrese, Ferro, De Marchi, Folla, Montauriol, Boggiani, Roan, Mahoney (cap), Quaglio. A disposizione: Gatto, Borsi, Balboni, Maran, Lubian E., Frati, Bergamasco, Van Niekerk.Come per ogni incontro casalingo della VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta, sono disponibili in prevendita i biglietti per assistere alla partita. Si possono trovare alla/Segreteria/ di Viale Alfieri, aperta anche_domenica mattina dalle 10 alle 12_, o al/Caffè Molinari/ di Piazza Vittorio Emanuele II.--Ufficio StampaSilvia Stievanomob. +39 340 8125538mob. +39 334 7996999Skype: rugby.rovigo.deltaTwitter: twitter.com/RugbyRovigoDeltInstagram: rugbyrovigodeltaFacebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta---Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.