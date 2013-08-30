VEA FEMI-CZ: LA FORMAZIONE PER L'AMICHEVOLE CON IL VIADANA
di Redazione
30/08/2013
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 45 del 30.08.2013
VEA FEMI-CZ: LA FORMAZIONE PER L'AMICHEVOLE CON IL VIADANA
Domani dalle 17:00, lo Stadio Mario Battaglini ospiter
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 45 del 30.08.2013
VEA FEMI-CZ: LA FORMAZIONE PER L'AMICHEVOLE CON IL VIADANA
Domani dalle 17:00, lo Stadio Mario Battaglini ospiter
Articolo Precedente
Comunicato Stampa Rugby Viadana n. 082-2013
Articolo Successivo
ACCADEMIA, CONTRO ULSTER SI CHIUDE IL TOUR IRLANDESE
Redazione