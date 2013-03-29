VEA FEMI-CZ: LA FORMAZIONE ROSSOBLU' PER REGGIO EMILIA

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2012-2013

Comunicato stampa n. 116 del 29.03.2013

VEA FEMI-CZ: LA FORMAZIONE ROSSOBLÙ PER REGGIO EMILIA

Al termine di una buona rifinitura svolta con tanto impegno e concentrazione da parte di tutti i presenti, Polla Roux si è detto soddisfatto del lavoro svolto e fiducioso di poter assistere ad una prova positiva dei suoi ragazzi.

Ancora una volta si registrano assenze importanti, ma laggregazione al gruppo di Edoardo Lubian è un segnale che le cose possono cambiare e spetta, comunque, a chi scenderà in campo contribuire a raggiungere il risultato che tutti attendono.

Questa la formazione annunciata: Basson; Zorzi, Menon, Pedrazzi, Bacchetti; Duca, Calabrese; Ferro, Folla, De Marchi; Tumiati, Jones; Ceglie, Mahoney (cap.), Quaglio. Gli otto in panchina usciranno da questo elenco: Anouer, Datola, Gatto, Lenarduzzi, Lombardi, Lubian E., Persico, Pierini e Wilson.

Il Presidente Francesco Zambelli, che in mattinata ha incontrato la squadra, ha voluto cogliere loccasione di questo comunicato per rinnovare i massimi incitamenti ai giocatori ed allo staff tecnico per una bella vittoria a Reggio Emilia, poiché tante sono ancora le cose da decidere nelle prossime settimane che riguardano fra laltro giocatori e società.

Lui stesso deve decidere se continuare a fare il presidente o se lasciare ad altri il compito di condurre la Società nella direzione giusta, se puntare a traguardi ambiziosi, con quale staff, quali sponsor, con o senza lappoggio dei tifosi e se rinunciare, infine, allapporto delle Istituzioni.

Tutti dubbi che per essere chiariti necessitano di alcune settimane.

Intanto, con loccasione, oltre che rinnovare i migliori auspici per lincontro di domani, porge fervidi auguri di Buona Pasqua a tutto il mondo del rugby polesano.

