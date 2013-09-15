VEA FEMI-CZ: LA GRANDE FESTA ROSSOBL&Ugrave;

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 61 del 15.09.2013VEA FEMI-CZ: LA GRANDE FESTA ROSSOBLÙÈ stata festa grande ieri, in Piazza Vittorio Emanuele II. Prima con il saluto del Sindaco Bruno Piva e dell'Assessore allo Sport Andrea Bimbatti, che hanno accolto nel Salone d'Onore di Palazzo Nodari squadra e staff della VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta. Poi, con l'abbraccio dei tifosi in Piazza: tantissimi sono accorsi fin dal pomeriggio per assistere alla presentazione ufficiale di tutte le squadre rossoblù, magistralmente condotta dalla madrina della serata Miss Italia 2000 e conduttrice SKY, Tania Zamparo, coadiuvata dallo speaker ufficiale dell'Italrugby, Saverio Girotto.Tra un balletto e l'altro, proposti dalle ragazze di Arte Danza, una ad una a partire dall'Under 8 hanno sfilato sul palco le formazioni della Monti Rugby Rovigo Junior, insieme ad allenatori e accompagnatori. Poi il saluto del Presidente della Rugby Rovigo Delta, Francesco Zambelli, alle rappresentanze istituzionali e agli sponsor presenti in Piazza, cui ha donato la nuova maglia da gioco rossoblù. Un boato ha infine accolto l'entrata in scena della prima squadra e dello staff tecnico, e tanti sono stati gli applausi che hanno accompagnato i saluti degli allenatori Filippo Frati e Andrea De Rossi e dei giocatori Luke Mahoney e Mirco Bergamasco. Ha emozionato e divertito il video conclusivo della serata, preparato dai coach rossoblù con le immagini degli allenamenti, del ritiro ad Albarella e delle iniziative “Car Wash” e “Pulizie di casa”.Di seguito il pensiero con cui il Presidente rossoblù Francesco Zambelli ha salutato i presenti in Piazza:Difendiamo il nostro rugbysport amico dei nostri ragazzima anche dei nostri desideri e passioniSiamo solo all’inizio della nuova stagione sportiva 2013-2014 e già sembra risvegliato l’entusiasmo di un tempo, quando il Rugby Rovigo vinceva e teneva alto l’orgoglio della nostra città in Italia e nel mondo.L’aria che si respira è magica, tutti sono sicuri di ben figurare nel prossimo campionato e anch’io sono stato preso dal pensiero che il sogno di una vittoria finale fosse finalmente realizzabile. Fra maggio e giugno, dopo la scelta della conduzione tecnica della prima squadra, ho cercato di alimentare al massimo questa magnifica prospettiva, che però oltre ad essere ardua non può rimanere l’unica.Devo infatti ricordare, in qualità di presidente della Rugby Rovigo Delta, che alla base della costituzione della nuova società, nel 2010, gli obiettivi prioritari erano due, sia pure racchiusi in uno: una prima squadra in grado di primeggiare a livello nazionale e, contemporaneamente, essere la principale aspirazione dei nostri giovani attratti dal rugby.Ambedue gli obiettivi sembrano oggi rispettati, ma affinché ciò non risulti effimero occorre che la vostra passione sia accompagnata da un coinvolgimento concreto, nella convinzione che il rugby sia uno sport irresistibile, educativo e rappresentativo di questo nostro habitat che ci piace e vorremmo conservare. Vorremmo anche che andare allo stadio fosse vero piacere, sia per le attese vittorie che per le naturali occasioni d’incontro, ma soprattutto perché è il luogo dove i nostri figli passano gran parte del loro tempo, crescendo in buone mani.Non a caso il nostro territorio, già 43 anni fa, ha saputo esprimere qualità e meriti per avere il Battaglini e per le stesse ragioni siamo a chiedere che le necessarie opere di restyling dello stadio del rugby, già promesse e avviate, siano realizzate presto. Dobbiamo fare in modo che il sostegno economico di molti imprenditori, con la loro pubblicità al campo e sulle maglie, il supporto dei nostri tifosi e le imprese dei nostri giocatori possano manifestarsi in una sede dignitosa, moderna e adeguata alle sue funzioni. Senza quei sostegni le nostre aspirazioni non potrebbero realizzarsi.Solo apparentemente ho privilegiato la prima squadra poiché, in realtà, anche il secondo obiettivo principale, quello di realizzare la promozione e svolgimento dell’attività giovanile in tutto il Polesine, grazie alla lungimiranza e determinazione del prof. Luigi Costato, è ormai quasi completato e in futuro costituirà l’asse portante, cioè il percorso indispensabile, per la vita e la gloria della prima squadra.Espressamente voglio ringraziare l’Amministrazione Comunale, in particolare il sindaco dott. Bruno Piva, e l'Assessore regionale Isi Coppola, per quanto hanno fatto e intendono fare per rendere lo stadio Battaglini all’altezza della sua fama, del nostro orgoglio rugbystico e per scongiurare la possibilità che la prossima finale in casa possa essere trasferita a Parma.Dopo i miei pensieri, dedicati alla “mission e vision”, i miei saluti e ringraziamenti vanno, in occasione della festa di presentazione delle squadre e d’inizio campionati, a tutte le persone e società che ci aiutano in questo nostro impegno, insieme all’auspicio dei migliori risultati per tutti, secondo le attese di ognuno.Ai soci e tifosi, giocatori e tecnici, sponsor e sostenitori, l’augurio quindi delle più grandi gioie e soddisfazioni con il rugby.Viva la Rugby Rovigo Delta.Ufficio StampaSilvia Stievanomob. +39 340 8125538mob. +39 334 7996999Skype: rugby.rovigo.deltaTwitter: twitter.com/RugbyRovigoDeltInstagram: rugbyrovigodeltaFacebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta