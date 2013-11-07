VEA FEMI-CZ: LA LINEA VEA PER LA PELLE DEI RUGBISTI

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 92 del 07.11.2013VEA FEMI-CZ: LA LINEA VEA PER LA PELLE DEI RUGBISTIQuesta mattina gli atleti della prima squadra, lo staff tecnico e il Presidente della Rugby Rovigo Delta Comm. Francesco Zambelli, hanno incontrato il dottor Giorgio Panin, Amministratore Delegato della Hulka Srl e vicepresidente della Società rossoblù, che ha spiegato l'importanza e le qualità dei prodotti VEA per il mantenimento della cute in condizioni ottimali in relazione all'elevato stress cutaneo a cui è sottoposta la pelle degli sportivi e dei rugbisti in particolare.Il dottor Panin ha raccontato la storia della sua azienda, Hulka, fondata nel 1996 con la finalità di sviluppare prodotti rivolti a soggetti con pelli sensibili, allergiche e reattive. Tutti i prodotti sono caratterizzati da speciali formulazioni ipoallergeniche, ricche di Vitamina E, con azione antiossidante, emolliente e lenitiva del rossore e del prurito, dermatologicamente e microbiologicamente testate al fine di garantirne l'elevata tollerabilità cutanea."Creiamo prodotti cosmetici innovativi, sicuri, efficaci e di elevata qualità con formulazioni più semplici possibili, senza profumi, senza conservanti e testati per il nichel e per il glutine: adatti, quindi, anche per gli sportivi -- ha sottolineato il vicepresidente della Rugby Rovigo Delta - Ogni formulazione innovativa è protetta da brevetto, per un totale ad oggi di 12 brevetti esclusivi. I prodotti sono distribuiti su tutto il territorio italiano e si possono trovare in farmacia e parafarmacia".Un incontro, quello di stamattina tra i rossoblù e il dottor Panin, che ha stretto ancor di più i legami tra la Società sportiva e uno dei suoi due title sponsor. VEA, oltre a dare il nome alla squadra dei Bersaglieri insieme a FEMI-CZ, grazie alla ricchezza di Vitamina E si rivela, con i suoi prodotti, efficace per il mantenimento della pelle dei giocatori in condizioni ideali."Sopra i muscoli c'è la pelle -- ha affermato il dottor Panin -- e anche i muscoli più potenti diventano inutili se la pelle sopra è rovinata: è importante per gli sportivi come voi e per un grande campionato della VEA FEMI-CZ, gestirla in maniera ottimale".