VEA FEMI-CZ: LA SQUADRA INVITATA ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI
di Redazione
28/10/2013
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 85 del 28.10.2013
VEA FEMI-CZ: LA SQUADRA INVITATA ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI
Il Presidente della Rugby Rovigo Delta, Francesco Zambelli, ha invitato
tutta la squadra e lo staff tecnico della VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta
alla cena che i Soci terranno in Club House al termine dell'Assemblea
prevista per *mercoledì 30 ottobre 2013* alle *ore 19:30*.
La cena è prevista per le *ore 20:15*. Il Presidente aveva avuto l'idea
dopo il successo sul Rugby Reggio, nella speranza di una vittoria anche
a Calvisano. Ma il magnifico pareggio ottenuto ieri ha comunque indotto
il Presidente a confermare l'invito.
Sarà l'occasione, per Soci e squadra, per rivivere insieme il positivo
inizio di stagione ed esortare giocatori e staff a continuare sulla
strada intrapresa.
--
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]
Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta
---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 85 del 28.10.2013
VEA FEMI-CZ: LA SQUADRA INVITATA ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI
Il Presidente della Rugby Rovigo Delta, Francesco Zambelli, ha invitato
tutta la squadra e lo staff tecnico della VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta
alla cena che i Soci terranno in Club House al termine dell'Assemblea
prevista per *mercoledì 30 ottobre 2013* alle *ore 19:30*.
La cena è prevista per le *ore 20:15*. Il Presidente aveva avuto l'idea
dopo il successo sul Rugby Reggio, nella speranza di una vittoria anche
a Calvisano. Ma il magnifico pareggio ottenuto ieri ha comunque indotto
il Presidente a confermare l'invito.
Sarà l'occasione, per Soci e squadra, per rivivere insieme il positivo
inizio di stagione ed esortare giocatori e staff a continuare sulla
strada intrapresa.
--
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]
Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta
---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
Articolo Precedente
Rugby Città di Frascati Ssd, serie B da sogno: poker e primato. Bronzini: «Possiamo arrivare in alto»
Articolo Successivo
NAZIONALE AL LAVORO, DUE GIORNI ALLA SCELTA DEI 30 PER I CARIPARMA TEST MATCH
Redazione