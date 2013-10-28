Loading...

VEA FEMI-CZ: LA SQUADRA INVITATA ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Redazione Avatar

di Redazione

28/10/2013

Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 85 del 28.10.2013

VEA FEMI-CZ: LA SQUADRA INVITATA ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Il Presidente della Rugby Rovigo Delta, Francesco Zambelli, ha invitato
tutta la squadra e lo staff tecnico della VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta
alla cena che i Soci terranno in Club House al termine dell'Assemblea
prevista per *mercoledì 30 ottobre 2013* alle *ore 19:30*.

La cena è prevista per le *ore 20:15*. Il Presidente aveva avuto l'idea
dopo il successo sul Rugby Reggio, nella speranza di una vittoria anche
a Calvisano. Ma il magnifico pareggio ottenuto ieri ha comunque indotto
il Presidente a confermare l'invito.

Sarà l'occasione, per Soci e squadra, per rivivere insieme il positivo
inizio di stagione ed esortare giocatori e staff a continuare sulla
strada intrapresa.


--
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]

Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta



