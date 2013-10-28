VEA FEMI-CZ: LA SQUADRA INVITATA ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 85 del 28.10.2013VEA FEMI-CZ: LA SQUADRA INVITATA ALL'ASSEMBLEA DEI SOCIIl Presidente della Rugby Rovigo Delta, Francesco Zambelli, ha invitatotutta la squadra e lo staff tecnico della VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Deltaalla cena che i Soci terranno in Club House al termine dell'Assembleaprevista per *mercoledì 30 ottobre 2013* alle *ore 19:30*.La cena è prevista per le *ore 20:15*. Il Presidente aveva avuto l'ideadopo il successo sul Rugby Reggio, nella speranza di una vittoria anchea Calvisano. Ma il magnifico pareggio ottenuto ieri ha comunque indottoil Presidente a confermare l'invito.Sarà l'occasione, per Soci e squadra, per rivivere insieme il positivoinizio di stagione ed esortare giocatori e staff a continuare sullastrada intrapresa.