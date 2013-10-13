VEA FEMI-CZ: L'ADIGE CUP RESTA A ROVIGO
di Redazione
13/10/2013
Buonasera,
chiedo scusa a coloro che hanno già ricevuto questo comunicato ma da più
persone mi sono stati segnalati dei problemi nella ricezione della mail.
Lo re-invio sperando di fare cosa gradita.
Cordiali saluti
--
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 76 del 13.10.2013
VEA FEMI-CZ: L'ADIGE CUP RESTA A ROVIGO
La VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta, di fronte al pubblico delle grandi
occasioni, ha fatto sua la prima gara del Trofeo Eccellenza, vincendo al
Battaglini per 30-25 contro il Petrarca Padova e riuscendo a difendere
l'Adige Cup.
Prima del fischio d'inizio lo Stadio di Viale Alfieri ha commemorato con
un minuto di silenzio Alberto Cigarini, giovane atleta scomparso in
Florida dopo un malore, e l'ex rossoblù Lorenzo De Stefani. La gara
inizia con il Petrarca deciso a mettere in difficoltà i padroni di casa
e difatti, dopo appena 6 minuti dal fischio iniziale, Mercanti segna la
prima meta da rolling maul. Marcato non trasforma. Rovigo reagisce e al
10' è il capitano rossoblù Gatto ad oltrepassare la linea di meta:
Ragusi non trasforma ed è pareggio 5-5. Poco dopo Menniti-Ippolito
centra i pali portando in vantaggio i padovani, mentre Ragusi fallisce
al 16' un piazzato dai 40 metri. I rossoblù non demordono, al 19' Zanini
recupera l'ovale e lo consegna a Gajion che si avvicina alla linea di
meta: entra in scena Boggiani, che riesce a segnare. Ragusi trasforma
per il 12-8. I padroni di casa insistono e cercano un altro varco, senza
però riuscire a concretizzare gli sforzi. Allo scoccare della mezz'ora
Middleton viene punito con un giallo: i rossoblù approfittano della
superiorità numerica ed è Bortolussi a segnare la terza meta, che Ragusi
non trasforma. Padova si riscuote e al 35' è Menniti-Ippolito ad
oltrepassare la linea, non trasformando la propria meta. Il primo tempo
si chiude con un piazzato di Ragusi che porta il punteggio sul 20-13.
La ripresa inizia con un Padova agguerrito sulla metà campo rodigina: al
7' arriva una meta tecnica per gli ospiti, che Menniti-Ippolito
trasforma portando il risultato al pareggio 20-20. Girandola di cambi
per il Rovigo, e al 13' Ragusi porta nuovamente in vantaggio i rossoblù
centrando un piazzato da 50 metri. Poco dopo Jordaan intercetta l'ovale
e vola in meta dopo una corsa di 40 metri: Marcato non centra i pali per
la trasformazione e il punteggio si porta sul 22-25 a favore dei
padovani. Seguono poi tre tentativi rossoblù dalla piazzola con Ragusi,
Basson e Fratini che calciano uno dopo l'altro, ma nessuno va a segno.
Rovigo non si perde d'animo, al 39' Ferro sbuca dalla mischia sui 5
metri e segna in mezzo ai pali: Basson trasforma per il 30-25, punteggio
con cui si chiude il primo derby della stagione. Ragusi viene premiato
come man of the match.
Contenti coach *Filippo Frati *e *Andrea De Rossi* a fine gara: "Se
anche avessimo perso saremmo stati soddisfatti della prova dei ragazzi,
che sono riusciti a stare in partita fino alla fine senza mai demordere.
Abbiamo responsabilizzato tanti ragazzi giovani, alcuni di loro
all'esordio al Battaglini. Motivi per essere contenti ci sono, il
risultato finale è stato solo la ciliegina sulla torta".
"È stato un onore per me esordire da capitano in un derby - ha affermato
*Nicola Gatto* - è stata dura. Mi sarebbe dispiaciuto fare la prima
partita da capitano in un derby e perderlo, è andata bene e sono molto
contento".
Felice anche *Simone Ragusi*, man of the match: "Questa partita ha una
fama importante. È il match che tutti sognano, io non avevo mai avuto la
fortuna di giocarlo prima e non mi aspettavo fosse così emozionante. Il
premio come man of the match va a tutta la squadra, se l'è meritato".
Soddisfatto nonostante la sconfitta l'allenatore del Petrarca Padova,
*Andrea Moretti*: "Il nostro obiettivo è quello di crescere settimana
dopo settimana. Abbiamo avuto un inizio di stagione un po' difficile,
oggi è stata una partita dove abbiamo peccato a volte di superficialità.
Abbiamo comunque fatto delle buone mete, il nostro cammino continua".
--
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]
Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta
chiedo scusa a coloro che hanno già ricevuto questo comunicato ma da più
persone mi sono stati segnalati dei problemi nella ricezione della mail.
Lo re-invio sperando di fare cosa gradita.
Cordiali saluti
--
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 76 del 13.10.2013
VEA FEMI-CZ: L'ADIGE CUP RESTA A ROVIGO
La VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta, di fronte al pubblico delle grandi
occasioni, ha fatto sua la prima gara del Trofeo Eccellenza, vincendo al
Battaglini per 30-25 contro il Petrarca Padova e riuscendo a difendere
l'Adige Cup.
Prima del fischio d'inizio lo Stadio di Viale Alfieri ha commemorato con
un minuto di silenzio Alberto Cigarini, giovane atleta scomparso in
Florida dopo un malore, e l'ex rossoblù Lorenzo De Stefani. La gara
inizia con il Petrarca deciso a mettere in difficoltà i padroni di casa
e difatti, dopo appena 6 minuti dal fischio iniziale, Mercanti segna la
prima meta da rolling maul. Marcato non trasforma. Rovigo reagisce e al
10' è il capitano rossoblù Gatto ad oltrepassare la linea di meta:
Ragusi non trasforma ed è pareggio 5-5. Poco dopo Menniti-Ippolito
centra i pali portando in vantaggio i padovani, mentre Ragusi fallisce
al 16' un piazzato dai 40 metri. I rossoblù non demordono, al 19' Zanini
recupera l'ovale e lo consegna a Gajion che si avvicina alla linea di
meta: entra in scena Boggiani, che riesce a segnare. Ragusi trasforma
per il 12-8. I padroni di casa insistono e cercano un altro varco, senza
però riuscire a concretizzare gli sforzi. Allo scoccare della mezz'ora
Middleton viene punito con un giallo: i rossoblù approfittano della
superiorità numerica ed è Bortolussi a segnare la terza meta, che Ragusi
non trasforma. Padova si riscuote e al 35' è Menniti-Ippolito ad
oltrepassare la linea, non trasformando la propria meta. Il primo tempo
si chiude con un piazzato di Ragusi che porta il punteggio sul 20-13.
La ripresa inizia con un Padova agguerrito sulla metà campo rodigina: al
7' arriva una meta tecnica per gli ospiti, che Menniti-Ippolito
trasforma portando il risultato al pareggio 20-20. Girandola di cambi
per il Rovigo, e al 13' Ragusi porta nuovamente in vantaggio i rossoblù
centrando un piazzato da 50 metri. Poco dopo Jordaan intercetta l'ovale
e vola in meta dopo una corsa di 40 metri: Marcato non centra i pali per
la trasformazione e il punteggio si porta sul 22-25 a favore dei
padovani. Seguono poi tre tentativi rossoblù dalla piazzola con Ragusi,
Basson e Fratini che calciano uno dopo l'altro, ma nessuno va a segno.
Rovigo non si perde d'animo, al 39' Ferro sbuca dalla mischia sui 5
metri e segna in mezzo ai pali: Basson trasforma per il 30-25, punteggio
con cui si chiude il primo derby della stagione. Ragusi viene premiato
come man of the match.
Contenti coach *Filippo Frati *e *Andrea De Rossi* a fine gara: "Se
anche avessimo perso saremmo stati soddisfatti della prova dei ragazzi,
che sono riusciti a stare in partita fino alla fine senza mai demordere.
Abbiamo responsabilizzato tanti ragazzi giovani, alcuni di loro
all'esordio al Battaglini. Motivi per essere contenti ci sono, il
risultato finale è stato solo la ciliegina sulla torta".
"È stato un onore per me esordire da capitano in un derby - ha affermato
*Nicola Gatto* - è stata dura. Mi sarebbe dispiaciuto fare la prima
partita da capitano in un derby e perderlo, è andata bene e sono molto
contento".
Felice anche *Simone Ragusi*, man of the match: "Questa partita ha una
fama importante. È il match che tutti sognano, io non avevo mai avuto la
fortuna di giocarlo prima e non mi aspettavo fosse così emozionante. Il
premio come man of the match va a tutta la squadra, se l'è meritato".
Soddisfatto nonostante la sconfitta l'allenatore del Petrarca Padova,
*Andrea Moretti*: "Il nostro obiettivo è quello di crescere settimana
dopo settimana. Abbiamo avuto un inizio di stagione un po' difficile,
oggi è stata una partita dove abbiamo peccato a volte di superficialità.
Abbiamo comunque fatto delle buone mete, il nostro cammino continua".
--
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]
Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta
Articolo Precedente
comunicato petrarca rugby
Articolo Successivo
TROFEO ECCELLENZA. RISULTATI PRIMA GIORNATA
Redazione