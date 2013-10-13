VEA FEMI-CZ: L'ADIGE CUP RESTA A ROVIGO

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 76 del 13.10.2013VEA FEMI-CZ: L'ADIGE CUP RESTA A ROVIGOLa VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta, di fronte al pubblico delle grandioccasioni, ha fatto sua la prima gara del Trofeo Eccellenza, vincendo alBattaglini per 30-25 contro il Petrarca Padova e riuscendo a difenderel'Adige Cup.Prima del fischio d'inizio lo Stadio di Viale Alfieri ha commemorato conun minuto di silenzio Alberto Cigarini, giovane atleta scomparso inFlorida dopo un malore, e l'ex rossoblù Lorenzo De Stefani. La garainizia con il Petrarca deciso a mettere in difficoltà i padroni di casae difatti, dopo appena 6 minuti dal fischio iniziale, Mercanti segna laprima meta da rolling maul. Marcato non trasforma. Rovigo reagisce e al10' è il capitano rossoblù Gatto ad oltrepassare la linea di meta:Ragusi non trasforma ed è pareggio 5-5. Poco dopo Menniti-Ippolitocentra i pali portando in vantaggio i padovani, mentre Ragusi fallisceal 16' un piazzato dai 40 metri. I rossoblù non demordono, al 19' Zaninirecupera l'ovale e lo consegna a Gajion che si avvicina alla linea dimeta: entra in scena Boggiani, che riesce a segnare. Ragusi trasformaper il 12-8. I padroni di casa insistono e cercano un altro varco, senzaperò riuscire a concretizzare gli sforzi. Allo scoccare della mezz'oraMiddleton viene punito con un giallo: i rossoblù approfittano dellasuperiorità numerica ed è Bortolussi a segnare la terza meta, che Ragusinon trasforma. Padova si riscuote e al 35' è Menniti-Ippolito adoltrepassare la linea, non trasformando la propria meta. Il primo temposi chiude con un piazzato di Ragusi che porta il punteggio sul 20-13.La ripresa inizia con un Padova agguerrito sulla metà campo rodigina: al7' arriva una meta tecnica per gli ospiti, che Menniti-Ippolitotrasforma portando il risultato al pareggio 20-20. Girandola di cambiper il Rovigo, e al 13' Ragusi porta nuovamente in vantaggio i rossoblùcentrando un piazzato da 50 metri. Poco dopo Jordaan intercetta l'ovalee vola in meta dopo una corsa di 40 metri: Marcato non centra i pali perla trasformazione e il punteggio si porta sul 22-25 a favore deipadovani. Seguono poi tre tentativi rossoblù dalla piazzola con Ragusi,Basson e Fratini che calciano uno dopo l'altro, ma nessuno va a segno.Rovigo non si perde d'animo, al 39' Ferro sbuca dalla mischia sui 5metri e segna in mezzo ai pali: Basson trasforma per il 30-25, punteggiocon cui si chiude il primo derby della stagione. Ragusi viene premiatocome man of the match.Contenti coach *Filippo Frati *e *Andrea De Rossi* a fine gara: "Seanche avessimo perso saremmo stati soddisfatti della prova dei ragazzi,che sono riusciti a stare in partita fino alla fine senza mai demordere.Abbiamo responsabilizzato tanti ragazzi giovani, alcuni di loroall'esordio al Battaglini. Motivi per essere contenti ci sono, ilrisultato finale è stato solo la ciliegina sulla torta"."È stato un onore per me esordire da capitano in un derby - ha affermato*Nicola Gatto* - è stata dura. Mi sarebbe dispiaciuto fare la primapartita da capitano in un derby e perderlo, è andata bene e sono moltocontento".Felice anche *Simone Ragusi*, man of the match: "Questa partita ha unafama importante. È il match che tutti sognano, io non avevo mai avuto lafortuna di giocarlo prima e non mi aspettavo fosse così emozionante. Ilpremio come man of the match va a tutta la squadra, se l'è meritato".Soddisfatto nonostante la sconfitta l'allenatore del Petrarca Padova,*Andrea Moretti*: "Il nostro obiettivo è quello di crescere settimanadopo settimana. Abbiamo avuto un inizio di stagione un po' difficile,oggi è stata una partita dove abbiamo peccato a volte di superficialità.Abbiamo comunque fatto delle buone mete, il nostro cammino continua".