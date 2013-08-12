VEA FEMI-CZ: LUKE MAHONEY TESTIMONIAL

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 34 del 12.08.2013VEA FEMI-CZ: LUKE MAHONEY TESTIMONIALLa Rugby Rovigo Delta, in procinto di iniziare la campagna pubblicitaria per la vendita degli abbonamenti per seguire il Campionato d’Eccellenza 2013/2014, ha individuato in capitan Luke Mahoney il testimonial ideale.Portabandiera indiscusso dei colori rossoblù, Luke si è prestato questo pomeriggio ad essere immortalato nella simbolica cornice di Piazza Matteotti e delle torri medievali. Nel segno della tradizione sono stati scelti alcuni oggetti significativi per il rugby rodigino: il cappello del Bersagliere, figura con cui vengono individuati i giocatori e protagonista del nuovo logo societario, una vecchia maglia rossoblù e un datato pallone ovale di pelle scura.La campagna pubblicitaria partirà entro la fine del mese di agosto ma gli abbonamenti per la stagione imminente sono già acquistabili alla segreteria dello stadio Battaglini, in viale Alfieri, che dal lunedì al venerdì è aperta dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Altro punto vendita è la filiale della Banca Popolare di Vicenza in via Sacrocuore.Ufficio StampaSilvia Stievanomob. +39 334 7996999Skype: rugby.rovigo.deltaTwitter: twitter.com/RugbyRovigoDeltInstagram: rugbyrovigodeltaFacebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta