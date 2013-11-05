VEA FEMI-CZ: MACI &Egrave; TORNATO AL BATTAGLINI

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 90 del 05.11.2013VEA FEMI-CZ: MACI È TORNATO AL BATTAGLINIIeri sera alla Club House dello Stadio "Mario Battaglini", la RugbyRovigo Delta in collaborazione con la "Casetta Rossoblù" ha inauguratola mostra permanente/La leggenda di Mac//i/.Realizzata nel 2002 dalla/Pubblilux/ di Carlo Gasperotto in occasionedell'uscita dell'omonimo libro di Marco Pastonesi, la mostrafoto-documentaria è stata curata dallo stesso autore insieme ad IvanMalfatto e Saverio Girotto. I pannelli fotografici riguardanti la storiadi Mario Battaglini sono stati esposti in occasione del Museo del Rugby"/Fango e Sudore -- Le maglie del Rugby Mondiale"/curato da CorradoMattoccia,che ha fatto tappa alla Gran Guardia di Rovigo lo scorsosettembre.Cogliendo l'occasione dell'imminente ristampa del libro di MarcoPastonesi, la mostra /La leggenda di Maci /ha trovatoora una fissadimora alla Club House "Casetta Rossoblù". L'inaugurazione èstatacondotta dai curatori della mostra Ivan Malfatto e Saverio Girotto,che hanno proposto un video in ricordo di Maci e ricordato i momentigloriosi della Rugby Rovigo insieme agli ex rossoblù Giovanni Raisi,Nino Rossi, Stefano Bettarello, Pietro Reale e Stefano Bordon. Il nastroè statotagliato da Marisa Battaglini, figlia di Mario, e hannopresenziato anchesquadra e dirigenza della VEA FEMI-CZ Rugby RovigoDelta, una numerosa delegazione delle Posse Rossoblù e i rappresentantiprovinciali di CONI, FIR e CIV. Le vecchie glorie rossoblù hannorivissuto ricordi legati al grande Maci e spiegato ai giocatori dellaVEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta presenti cosa ha significato per loroindossare la maglia della Rugby Rovigo.L'inaugurazionesi è svoltaquasi in contemporanea anche a Colleferro,sede del Museo del Rugby /"Fango e sudore"/che possiede una copia deipannelli fotografici e la maglia originale del grande campione rossoblù,donata dal sindaco Bruno Piva lo scorso 2 febbraio.--Ufficio StampaSilvia Stievanomob. +39 340 8125538mob. +39 334 7996999Skype: rugby.rovigo.deltaTwitter: twitter.com/RugbyRovigoDeltInstagram: rugbyrovigodeltaFacebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta---Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.