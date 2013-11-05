VEA FEMI-CZ: MACI &Egrave; TORNATO AL BATTAGLINI

VEA FEMI-CZ: MACI È TORNATO AL BATTAGLINI
di Redazione
05/11/2013
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 90 del 05.11.2013
VEA FEMI-CZ: MACI È TORNATO AL BATTAGLINI
Ieri sera alla Club House dello Stadio "Mario Battaglini", la Rugby
Rovigo Delta in collaborazione con la "Casetta Rossoblù" ha inaugurato
la mostra permanente/La leggenda di Mac//i/.
Realizzata nel 2002 dalla/Pubblilux/ di Carlo Gasperotto in occasione
dell'uscita dell'omonimo libro di Marco Pastonesi, la mostra
foto-documentaria è stata curata dallo stesso autore insieme ad Ivan
Malfatto e Saverio Girotto. I pannelli fotografici riguardanti la storia
di Mario Battaglini sono stati esposti in occasione del Museo del Rugby
"/Fango e Sudore -- Le maglie del Rugby Mondiale"/curato da Corrado
Mattoccia,che ha fatto tappa alla Gran Guardia di Rovigo lo scorso
settembre.
Cogliendo l'occasione dell'imminente ristampa del libro di Marco
Pastonesi, la mostra /La leggenda di Maci /ha trovatoora una fissa
dimora alla Club House "Casetta Rossoblù". L'inaugurazione è
statacondotta dai curatori della mostra Ivan Malfatto e Saverio Girotto,
che hanno proposto un video in ricordo di Maci e ricordato i momenti
gloriosi della Rugby Rovigo insieme agli ex rossoblù Giovanni Raisi,
Nino Rossi, Stefano Bettarello, Pietro Reale e Stefano Bordon. Il nastro
è statotagliato da Marisa Battaglini, figlia di Mario, e hanno
presenziato anchesquadra e dirigenza della VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo
Delta, una numerosa delegazione delle Posse Rossoblù e i rappresentanti
provinciali di CONI, FIR e CIV. Le vecchie glorie rossoblù hanno
rivissuto ricordi legati al grande Maci e spiegato ai giocatori della
VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta presenti cosa ha significato per loro
indossare la maglia della Rugby Rovigo.
L'inaugurazionesi è svoltaquasi in contemporanea anche a Colleferro,
sede del Museo del Rugby /"Fango e sudore"/che possiede una copia dei
pannelli fotografici e la maglia originale del grande campione rossoblù,
donata dal sindaco Bruno Piva lo scorso 2 febbraio.
Redazione