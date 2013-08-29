VEA FEMI-CZ: MATCH AMICHEVOLE AL BATTAGLINI
di Redazione
29/08/2013
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 44 del 29.08.2013
VEA FEMI-CZ: MATCH AMICHEVOLE AL BATTAGLINI
Sabato allo Stadio Battaglini, tirato a lucido ieri dalla squadra rossobl
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 44 del 29.08.2013
VEA FEMI-CZ: MATCH AMICHEVOLE AL BATTAGLINI
Sabato allo Stadio Battaglini, tirato a lucido ieri dalla squadra rossobl
Articolo Precedente
VENERDI 30 TRIANGOLARE CON LAZIO E PRATO
Articolo Successivo
ECCELLENZA, DEFINITI DATE ED ORARI DEI PRIMI DIECI TURNI
Redazione