VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2013-2014

Comunicato stampa n. 10 del 07.06.2013

VEA FEMI-CZ: MATTEO FERRO E PETER PAVANELLO HANNO FIRMATO CON ROVIGO

Una giornata tutta dedicata ai giocatori di Rovigo si è conclusa con la firma di Matteo Ferro e di Peter Pavanello, entrami cresciuti nella Monti Rugby Rovigo Junior.

Matteo Ferro, 197 cm per 120 kg, nato a Rovigo il 9 luglio del 1992, si è distinto, fin dalle giovanili, in ogni categoria in cui ha militato. Giocatore che fa nella presenza fisica un punto di forza, ha migliorato le abilità tecniche e già l’anno scorso era pronto ad assumersi la responsabilità di un ruolo (terza chiusura) che richiede grande specializzazione. Efficace anche in seconda linea è pronto a disputare una buona annata con i Bersaglieri.

Peter Pavanello, 187 cm per 86 kg, nato a Rovigo il 15 ottobre del 1992, buon placcatore, è un’ala che ha nella velocità la sua arma migliore.

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta