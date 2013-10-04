VEA FEMI-CZ: MERCOLED&Igrave; 30 OTTOBRE L'ASSEMBLEA DEI SOCI

VEA FEMI-CZ: MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE L'ASSEMBLEA DEI SOCI
04/10/2013
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 71 del 04.10.2013
VEA FEMI-CZ: MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE L'ASSEMBLEA DEI SOCI
Ieri sera si è svolto in viale Alfieri, nella Sala Consiliare dello
Stadio "Mario Battaglini", il C.d.A. della Rugby Rovigo Delta. Il
Presidente Francesco Zambelli ha illustrato la bozza del bilancio
dell'esercizio 2012/2013 chiuso al 30/06/2013. Tale bilancio, che
prevede la piccolissima perdita di Euro 5000, è stato approvato dal
Consiglio e sarà ora sottoposto alla definitiva approvazione
dell'Assemblea dei Soci, convocata per mercoledì 30 ottobre 2013, alle
ore 19:30, nella Club House "Casetta Rossoblù" di viale della
Costituzione. In tale occasione avverrà anche il previsto rinnovo delle
cariche societarie.
Il Presidente Zambelli ha inoltre comunicato al C.d.A. l'intenzione di
avviare un progetto sperimentale, della durata di tre mesi, per
valorizzare e sviluppare le attività collegate ai diritti di immagine,
comunicazione, marketing e merchandising. Il progetto comprende la
regolamentazione dell'accordo con i fotografi.
Infine, previo consenso della Società di viale Alfieri, è stata avanzata
dal Petrarca Padova la richiesta alla F.I.R. di inversione di campo per
la partita di domenica 13 ottobre 2013 valida per la prima giornata del
Trofeo Eccellenza.
--
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]
Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta
Redazione