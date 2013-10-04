VEA FEMI-CZ: MERCOLED&Igrave; 30 OTTOBRE L'ASSEMBLEA DEI SOCI

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 71 del 04.10.2013VEA FEMI-CZ: MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE L'ASSEMBLEA DEI SOCIIeri sera si è svolto in viale Alfieri, nella Sala Consiliare delloStadio "Mario Battaglini", il C.d.A. della Rugby Rovigo Delta. IlPresidente Francesco Zambelli ha illustrato la bozza del bilanciodell'esercizio 2012/2013 chiuso al 30/06/2013. Tale bilancio, cheprevede la piccolissima perdita di Euro 5000, è stato approvato dalConsiglio e sarà ora sottoposto alla definitiva approvazionedell'Assemblea dei Soci, convocata per mercoledì 30 ottobre 2013, alleore 19:30, nella Club House "Casetta Rossoblù" di viale dellaCostituzione. In tale occasione avverrà anche il previsto rinnovo dellecariche societarie.Il Presidente Zambelli ha inoltre comunicato al C.d.A. l'intenzione diavviare un progetto sperimentale, della durata di tre mesi, pervalorizzare e sviluppare le attività collegate ai diritti di immagine,comunicazione, marketing e merchandising. Il progetto comprende laregolamentazione dell'accordo con i fotografi.Infine, previo consenso della Società di viale Alfieri, è stata avanzatadal Petrarca Padova la richiesta alla F.I.R. di inversione di campo perla partita di domenica 13 ottobre 2013 valida per la prima giornata delTrofeo Eccellenza.