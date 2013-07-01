Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

VEA FEMI-CZ: MIRCO BERGAMASCO ARRUOLATO NEL BERSAGLIERI

Redazione Avatar

di Redazione

01/07/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
7__DSC0189.JPG

8__DSC0185.JPG

9__DSC0186.JPG

10__DSC0187.JPG

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 18 del 01.07.2013

VEA FEMI-CZ: MIRCO BERGAMASCO ARRUOLATO NEI BERSAGLIERI

 

La Rugby Rovigo Delta comunica ufficialmente che il Presidente Zambelli e il top player Mirco Bergamasco hanno raggiunto un accordo sportivo per la prossima stagione. Il giocatore con sua moglie Ati Safavi sta già organizzando il trasloco da Parigi, che presumibilmente avverrà nei prossimi giorni. La conferenza stampa congiunta è fissata per il giorno 22 luglio alle ore 11.00 presso lo stadio M. Battaglini.

Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta

 
 
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

COMINCIATA LA PREPARAZIONE CON ALTRI CINQUE NUOVI GIOCATORI

Articolo Successivo

STEFANO MANCINI APPENDE IL FISCHIETTO AL CHIODO

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019