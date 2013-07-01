VEA FEMI-CZ: MIRCO BERGAMASCO ARRUOLATO NEL BERSAGLIERI

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2013-2014

Comunicato stampa n. 18 del 01.07.2013

VEA FEMI-CZ: MIRCO BERGAMASCO ARRUOLATO NEI BERSAGLIERI

La Rugby Rovigo Delta comunica ufficialmente che il Presidente Zambelli e il top player Mirco Bergamasco hanno raggiunto un accordo sportivo per la prossima stagione. Il giocatore con sua moglie Ati Safavi sta già organizzando il trasloco da Parigi, che presumibilmente avverrà nei prossimi giorni. La conferenza stampa congiunta è fissata per il giorno 22 luglio alle ore 11.00 presso lo stadio M. Battaglini.

Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta