VEA FEMI-CZ: MIRCO BERGAMASCO ARRUOLATO NEL BERSAGLIERI
di Redazione
01/07/2013
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 18 del 01.07.2013
VEA FEMI-CZ: MIRCO BERGAMASCO ARRUOLATO NEI BERSAGLIERI
La Rugby Rovigo Delta comunica ufficialmente che il Presidente Zambelli e il top player Mirco Bergamasco hanno raggiunto un accordo sportivo per la prossima stagione. Il giocatore con sua moglie Ati Safavi sta già organizzando il trasloco da Parigi, che presumibilmente avverrà nei prossimi giorni. La conferenza stampa congiunta è fissata per il giorno 22 luglio alle ore 11.00 presso lo stadio M. Battaglini.
Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta
Pierpaolo Modonesi
Redazione