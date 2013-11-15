VEA FEMI-CZ: OPERAZIONE AL GINOCCHIO PER LORENZO LUBIAN

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 95 del 15.11.2013VEA FEMI-CZ: OPERAZIONE AL GINOCCHIO PER LORENZO LUBIANDopo approfondimenti clinici e diagnostici, al rossoblù Lorenzo Lubian, infortunatosi lo scorso 19 ottobre nel corso della gara contro il Rugby Reggio, è stata riscontrata lesione del crociato interiore del ginocchio sinistro con associato interessamento meniscale, per i quali è stata posta indicazione chirurgica.L'atleta sarà pertanto sottoposto ad intervento di ricostruzione che verrà eseguito dal dottor Marco Cesana, il prossimo 28 novembre, al Policlinico San Marco di Mestre. La ripresa dell'attività atletica potrà avvenire almeno dopo tre mesi dall'intervento.