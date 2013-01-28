Loading...

VEA FEMI-CZ: PIETRO REALE RIENTRA IN GIOCO

Redazione Avatar

di Redazione

28/01/2013

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 85 del 28.01.2013

 

VEA FEMI-CZ: PIETRO REALE RIENTRA IN GIOCO

 

Larch. Pietro Reale sarà il mentore  assistente D.S. della prima squadra della VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta alla quale sarà presentato domani alle ore 16,00 nella sala consigliare della Società presso lo stadio Mario Battaglini.

Il ruolo, invocato dal Consiglio di Amministrazione, dai tifosi e dagli sponsor, rientra nelle intenzioni del Presidente di dare aiuto e sostegno allallenatore ed a tutto il suo staff tecnico fino alla fine del campionato per non lasciare nulla di intentato in vista dellobbiettivo play-off.

Pietro Reale, che è stato giocatore azzurro e capitano del Rovigo degli ultimi due scudetti, è sicuro che questa squadra sarà in grado di raggiungere i play-off e competere, così, anche per la vittoria finale.

 

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta

 
 
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi


