VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2012-2013

Comunicato stampa n. 85 del 28.01.2013

VEA FEMI-CZ: PIETRO REALE RIENTRA IN GIOCO

Larch. Pietro Reale sarà il mentore  assistente D.S. della prima squadra della VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta alla quale sarà presentato domani alle ore 16,00 nella sala consigliare della Società presso lo stadio Mario Battaglini.

Il ruolo, invocato dal Consiglio di Amministrazione, dai tifosi e dagli sponsor, rientra nelle intenzioni del Presidente di dare aiuto e sostegno allallenatore ed a tutto il suo staff tecnico fino alla fine del campionato per non lasciare nulla di intentato in vista dellobbiettivo play-off.

Pietro Reale, che è stato giocatore azzurro e capitano del Rovigo degli ultimi due scudetti, è sicuro che questa squadra sarà in grado di raggiungere i play-off e competere, così, anche per la vittoria finale.

