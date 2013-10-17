Loading...

VEA FEMI-CZ: POSTICIPATO IL MATCH CON CALVISANO

17/10/2013

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 80 del 17.10.2013

VEA FEMI-CZ: POSTICIPATO IL MATCH CON CALVISANO

La partita tra Rugby Calvisano e VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta, valida per la quarta giornata d'andata del Campionato Italiano d'Eccellenza, verr
