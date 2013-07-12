VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2013-2014

Comunicato stampa n. 22 del 12.07.2013

VEA FEMI-CZ: PRESENTATO IL NUOVO LOGO

Un Bersagliere stilizzato che corre con la palla ovale sotto il braccio, suonando la caratteristica tromba. Tutto, rigorosamente, rossoblù. È questa l’immagine scelta per rappresentare la Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta. Il nuovo logo, ideato da Claudia Biasissi di Fancy Grafica, è stato presentato questa mattina in viale Alfieri dall’amministratore delegato Nicola Azzi.

“Abbiamo ricevuto duecento proposte di lavoro da parte di ottanta persone tra tifosi, appassionati, professionisti, bambini - ha spiegato Nicola Azzi - Ne sono state individuate cinque, fatte poi visionare ai consiglieri durante l’ultimo cda. Abbiamo quindi identificato l’idea vincente e raccolto delle proposte e delle osservazioni per perfezionarla. Il dottor Giorgio Panin ha poi affidato alla grafica Valentina Chinaglia il compito di apportare alcune variazioni, seguendo i suggerimenti dei consiglieri. La bozza è stata infine ultimata dall’ideatrice, Claudia Biasissi di Fancy Grafica”.

Ha continuato l’amministratore delegato rossoblù: “Il Bersagliere è una figura storica, che da sempre identifica il giocatore della Rugby Rovigo. È un simbolo di immediata comprensione che ben rappresenta lo spirito e la tradizione della società. La stele di Maci non sparirà, poiché insieme al nuovo logo rientra nel programma di merchandising che stiamo strutturando. La grafica dell’oggettistica e dell’abbigliamento sarà gestita insieme a Claudia, che potrà quindi sviluppare ulteriormente il logo da lei creato”.

Claudia Biasissi ha sottolineato come i punti di forza della sua opera siano il cappello del Bersagliere, estremamente identificativo, e il pallone ovale. Le date inserite nel nuovo logo, 1935 e 2010, stanno ad indicare rispettivamente l’anno di fondazione della squadra Rugby Rovigo e quello della costituzione della società Rugby Rovigo Delta.

VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta

Ufficio Stampa

Silvia Stievano