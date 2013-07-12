Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

VEA FEMI-CZ: PRESENTATO IL NUOVO LOGO

Redazione Avatar

di Redazione

12/07/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Logo+Nuovo+RRD

Stampa

Nicola+Azzi+e+Claudia+Biasissi

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2013-2014

Comunicato stampa n. 22 del 12.07.2013

 

VEA FEMI-CZ: PRESENTATO IL NUOVO LOGO

 

Un Bersagliere stilizzato che corre con la palla ovale sotto il braccio, suonando la caratteristica tromba. Tutto, rigorosamente, rossoblù. È questa l’immagine scelta per rappresentare la Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta. Il nuovo logo, ideato da Claudia Biasissi di Fancy Grafica, è stato presentato questa mattina in viale Alfieri dall’amministratore delegato Nicola Azzi.

“Abbiamo ricevuto duecento proposte di lavoro da parte di ottanta persone tra tifosi, appassionati, professionisti, bambini -  ha spiegato Nicola Azzi - Ne sono state individuate cinque, fatte poi visionare ai consiglieri durante l’ultimo cda. Abbiamo quindi identificato l’idea vincente e raccolto delle proposte e delle osservazioni per perfezionarla. Il dottor Giorgio Panin ha poi affidato alla grafica Valentina Chinaglia il compito di apportare alcune variazioni, seguendo i suggerimenti dei consiglieri. La bozza è stata infine ultimata dall’ideatrice, Claudia Biasissi di Fancy Grafica”.

Ha continuato l’amministratore delegato rossoblù: “Il Bersagliere è una figura storica, che da sempre identifica il giocatore della Rugby Rovigo. È un simbolo di immediata comprensione che ben rappresenta lo spirito e la tradizione della società. La stele di Maci non sparirà, poiché insieme al nuovo logo rientra nel programma di merchandising che stiamo strutturando. La grafica dell’oggettistica e dell’abbigliamento sarà gestita insieme a Claudia, che potrà quindi sviluppare ulteriormente il logo da lei creato”.

Claudia Biasissi ha sottolineato come i punti di forza della sua opera siano il cappello del Bersagliere, estremamente identificativo, e il pallone ovale. Le date inserite nel nuovo logo, 1935 e 2010, stanno ad indicare rispettivamente l’anno di fondazione della squadra Rugby Rovigo e quello della costituzione della società Rugby Rovigo Delta.

VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta

 
 
Ufficio Stampa
Silvia Stievano

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

VEA FEMI-CZ: Foto della presentazione del nuovo logo

Articolo Successivo

VEA FEMI-CZ: IL DOTT. GIORGIO PANIN ENTRA IN CONSIGLIO

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019