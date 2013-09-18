VEA FEMI-CZ: PRESENTAZIONE ECCELLENZA A MILANO
di Redazione
18/09/2013
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 63 del 18.09.2013
VEA FEMI-CZ: PRESENTAZIONE ECCELLENZA A MILANO
Questa mattina a Milano, nella splendida cornice del Westin Palace, si è svolta la presentazione ufficiale del Campionato Italiano d'Eccellenza 2013/2014.
Il Presidente della FIR, Alfredo Gavazzi, ha salutato le undici Società e i capitani presenti: "Questo è il vostro giorno. Il Campionato d'Eccellenza è estremamente importante, cresce anno dopo anno ed è la fine di un progetto di formazione che punta a traguardi più importanti come la Celtic e la Nazionale".
Il presidente Gavazzi ha inoltre ufficializzato che sarà ancora una volta Rai Sport a trasmettere le partite della stagione che vede il suo avvio sabato. "In bocca al lupo a tutti, e che vinca il migliore" ha concluso il numero uno della Federazione.
È poi seguita una carrellata di brevissimi video di presentazione degli undici Club che si affronteranno quest'anno per vincere il titolo italiano, e la parola è passata ai capitani. "A Rovigo c'è un bel clima e tanta volontà di fare bene – ha affermato il rossoblù Luke Mahoney - Abbiamo voglia di giocare e non vediamo l'ora di scendere in campo sabato contro le Fiamme Oro".
Sono infine intervenuti gli allenatori della VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta. Andrea De Rossi ha affermato: "Puntiamo a fare meglio dell'anno scorso, non ci accontentiamo di un altro sesto posto. L'obiettivo sono i play off, per arrivare in finale servono tanti ingredienti diversi e anche un po' di fortuna. Faremo del nostro meglio". Sintetico coach Filippo Frati, che ha concluso: "Per ora pensiamo solo a battere le Fiamme Oro. Poi si vedrà".
Redazione