VEA FEMI-CZ: PRESENTAZIONE ECCELLENZA A MILANO

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 63 del 18.09.2013VEA FEMI-CZ: PRESENTAZIONE ECCELLENZA A MILANOQuesta mattina a Milano, nella splendida cornice del Westin Palace, si è svolta la presentazione ufficiale del Campionato Italiano d'Eccellenza 2013/2014.Il Presidente della FIR, Alfredo Gavazzi, ha salutato le undici Società e i capitani presenti: "Questo è il vostro giorno. Il Campionato d'Eccellenza è estremamente importante, cresce anno dopo anno ed è la fine di un progetto di formazione che punta a traguardi più importanti come la Celtic e la Nazionale".Il presidente Gavazzi ha inoltre ufficializzato che sarà ancora una volta Rai Sport a trasmettere le partite della stagione che vede il suo avvio sabato. "In bocca al lupo a tutti, e che vinca il migliore" ha concluso il numero uno della Federazione.È poi seguita una carrellata di brevissimi video di presentazione degli undici Club che si affronteranno quest'anno per vincere il titolo italiano, e la parola è passata ai capitani. "A Rovigo c'è un bel clima e tanta volontà di fare bene – ha affermato il rossoblù Luke Mahoney - Abbiamo voglia di giocare e non vediamo l'ora di scendere in campo sabato contro le Fiamme Oro".Sono infine intervenuti gli allenatori della VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta. Andrea De Rossi ha affermato: "Puntiamo a fare meglio dell'anno scorso, non ci accontentiamo di un altro sesto posto. L'obiettivo sono i play off, per arrivare in finale servono tanti ingredienti diversi e anche un po' di fortuna. Faremo del nostro meglio". Sintetico coach Filippo Frati, che ha concluso: "Per ora pensiamo solo a battere le Fiamme Oro. Poi si vedrà".Ufficio StampaSilvia Stievanomob. +39 340 8125538mob. +39 334 7996999Skype: rugby.rovigo.deltaTwitter: twitter.com/RugbyRovigoDeltInstagram: rugbyrovigodeltaFacebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta