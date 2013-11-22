VEA FEMI-CZ: PRESO IN CONSIDERAZIONE DAL C.D.A. IL REGOLAMENTO DELLO STADIO

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 97 del 22.11.2013VEA FEMI-CZ: PRESO IN CONSIDERAZIONE DAL C.D.A. IL REGOLAMENTO DELLO STADIOIeri sera il Consiglio d'Amministrazione della Rugby Rovigo Delta, riunitosi nella Sala Consiliare di viale Alfieri, fra le cose approvate, ha preso in considerazione l'adozione di un regolamento dello Stadio "Mario Battaglini", così come sollecitato dalla Questura di Rovigo, al fine di regolare la partecipazione degli spettatori e il mantenimento dell'ordine pubblico.--Ufficio StampaSilvia Stievanomob. +39 340 8125538mob. +39 334 7996999Skype: rugby.rovigo.deltaTwitter: twitter.com/RugbyRovigoDeltInstagram: rugbyrovigodeltaFacebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta---Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.