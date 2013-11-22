Loading...

VEA FEMI-CZ: PRESO IN CONSIDERAZIONE DAL C.D.A. IL REGOLAMENTO DELLO STADIO

22/11/2013

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 97 del 22.11.2013

VEA FEMI-CZ: PRESO IN CONSIDERAZIONE DAL C.D.A. IL REGOLAMENTO DELLO STADIO

Ieri sera il Consiglio d'Amministrazione della Rugby Rovigo Delta, riunitosi nella Sala Consiliare di viale Alfieri, fra le cose approvate, ha preso in considerazione l'adozione di un regolamento dello Stadio "Mario Battaglini", così come sollecitato dalla Questura di Rovigo, al fine di regolare la partecipazione degli spettatori e il mantenimento dell'ordine pubblico.

