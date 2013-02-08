VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2012-2013

Comunicato stampa n. 90 del 08.02.2013

VEA FEMI-CZ: PRIMA DI RITORNO CON I CROCIATI PARMA DI BORDON

Domenica alle 15,00 la Vea Femi-CZ ospita i Crociati Parma per la prima giornata del girone di ritorno.

Il delicato incontro dovrà essere affrontato dai rossoblù con tanta determinazione e con la dovuta concentrazione.

I Crociati hanno una situazione di classifica molto difficile e non possono permettersi passi falsi. I giovani giocatori di Bordon e del presidente Giavanelli daranno il massimo e Rovigo dovrà spegnere subito il loro entusiasmo.

I rossoblù dovranno sfruttare loccasione di giocare al Battaglini per continuare la rincorsa ad un posto nei play-off.

In campo scenderà una formazione molto simile a quella che ha disputato lultimo incontro contro San Donà.

Mancherà sicuramente Andrea Bacchetti che dovrebbe scendere in campo con le Zebre.

Il ruolo di ala risulta uno di quelli più scoperti in questa fase del campionato ed anche Lorenzo Lubian è in forse per una forma influenzale.

Lo staff tecnico deve valutare le sue condizioni e quelle di qualche altro giocatore non perfettamente risanato. Ad oggi, in attesa della rifinitura di domani, questa una possibile formazione: Basson; Lubian L., Menon, Pedrazzi, Zorzi; Lenarduzzi, Wilson; Ferro, Ciochina, Persico; Montauriol, Tumiati; Ceglie, Mahoney, Lombardi. Per un posto in panchina questi i probabili otto giocatori: Anouer, Quaglio, De Robertis, Maran, De Marchi, Calabrese, Zanirato, Duca.

