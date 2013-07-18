VEA FEMI-CZ: PROMEMORIA INVITO CONFERENZA STAMPA
di Redazione
18/07/2013
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 24 del 18.07.2013
VEA FEMI-CZ: PROMEMORIA INVITO CONFERENZA STAMPA
Gentili colleghi e redazioni,
sono a ricordarVi che per partecipare alla conferenza stampa di presentazione del rossobl
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 24 del 18.07.2013
VEA FEMI-CZ: PROMEMORIA INVITO CONFERENZA STAMPA
Gentili colleghi e redazioni,
sono a ricordarVi che per partecipare alla conferenza stampa di presentazione del rossobl
Articolo Precedente
Rugby Città di Frascati Ssd, Daniele Di Giulio tra gli “emergenti di interesse nazionale”
Articolo Successivo
ZEBRE IN META A GIOCAMPUS DI FRONTE A 500 BAMBINI
Redazione