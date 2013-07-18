Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

VEA FEMI-CZ: PROMEMORIA INVITO CONFERENZA STAMPA

Redazione Avatar

di Redazione

18/07/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 24 del 18.07.2013

VEA FEMI-CZ: PROMEMORIA INVITO CONFERENZA STAMPA

Gentili colleghi e redazioni,

sono a ricordarVi che per partecipare alla conferenza stampa di presentazione del rossobl
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, Daniele Di Giulio tra gli &ldquo;emergenti di interesse nazionale&rdquo;

Articolo Successivo

ZEBRE IN META A GIOCAMPUS DI FRONTE A 500 BAMBINI

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019