Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

VEA FEMI-CZ: RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI

Redazione Avatar

di Redazione

19/11/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 96 del 19.11.2013

VEA FEMI-CZ: RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI

Dopo la settimana di pausa dagli allenamenti, la VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta ha ripreso la preparazione in vista del prossimo impegno sul campo del Rugby Reggio del 1 dicembre 2013.

Questa mattina, su richiesta della Societ
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd. Prima sconfitta per la serie B, Bronzini: &laquo;Abbiamo giocato male&raquo;

Articolo Successivo

RABODIRECT PRO12, DOMENICA DIRETTA BENETTON v LEINSTER SU ITALIA 2

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019