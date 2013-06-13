Loading...

VEA FEMI-CZ: ROSS MCCANN CENTRO PER IL ROVIGO

Redazione

di Redazione

13/06/2013

TITOLO

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 13 del 13.06.2013

VEA FEMI-CZ: ROSS MCCANN CENTRO PER IL ROVIGO

 

Con la firma di McCann si va a riempire una delle ultime caselle dello scacchiere rossoblù. Il giocatore va ad aggiungersi a Joe Van Niekerk e Francesco Menon che lanno scorso hanno costituito uno dei reparti più efficaci della Vea Femi-CZ. Il terzo centro di ruolo era atteso e la scelta della Società è caduta su un giocatore giovane e, nello stesso tempo, ricco di esperienza, fisico, di grande consistenza, buon corridore, attento difensore, la scorsa annata ha collezionato moltissime presenze ed ha realizzato 6 mete.

Ora lossatura della squadra è costruita e ci si potrà aspettare solo qualche ritocco in terza linea, lunico reparto che non è stato ancora interessato dai movimenti di mercato.

 

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta

 
 
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi

Redazione

Redazione

