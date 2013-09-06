VEA FEMI-CZ: ROSSOBL&Ugrave; OSPITI A 4FITNESS

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 51 del 06.09.2013VEA FEMI-CZ: ROSSOBLÙ OSPITI A 4FITNESSMartedì 10 settembre 2013 si terrà l'inaugurazione della stagione 2013/2014 dell'associazione sportiva dilettantistica 4FITNESS N.R.G. affiliata C.S.E.N., la cui palestra ha sede in via del Sacro Cuore 9 al secondo piano del centro commerciale Le Torri.La manifestazione inizierà al mattino con esibizioni nella piazzetta centrale del centro commerciale, dalle 10 alle 13 e poi dalle 16 alle 17. A partire dalle 18, divisi in due gruppi, alcuni giocatori della VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta lavoreranno con il “Gravity Training System”. Un'attività esclusiva, molto conosciuta e apprezzata in America, che permette di potenziare tutti i distretti muscolari sfruttando in maniera amplificata l’effetto della forza di gravità sul corpo umano.Dopo l'allenamento dei rossoblù, la giornata dell'inaugurazione terminerà con un PizzaParty e per l'occasione alcuni esercizi del primo piano del centro commerciale Le Torri faranno apertura serale.Ufficio StampaSilvia Stievanomob. +39 334 7996999Skype: rugby.rovigo.deltaTwitter: twitter.com/RugbyRovigoDeltInstagram: rugbyrovigodeltaFacebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta