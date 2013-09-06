Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

VEA FEMI-CZ: ROSSOBL&Ugrave; OSPITI A 4FITNESS

Redazione Avatar

di Redazione

06/09/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
4_Fitness_inaugurazione.jpg

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 51 del 06.09.2013

VEA FEMI-CZ: ROSSOBLÙ OSPITI A 4FITNESS

Martedì 10 settembre 2013 si terrà l'inaugurazione della stagione 2013/2014 dell'associazione sportiva dilettantistica 4FITNESS N.R.G. affiliata C.S.E.N., la cui palestra ha sede in via del Sacro Cuore 9 al secondo piano del centro commerciale Le Torri.

La manifestazione inizierà al mattino con esibizioni nella piazzetta centrale del centro commerciale, dalle 10 alle 13 e poi dalle 16 alle 17. A partire dalle 18, divisi in due gruppi, alcuni giocatori della VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta lavoreranno con il “Gravity Training System”. Un'attività esclusiva, molto conosciuta e apprezzata in America, che permette di potenziare tutti i distretti muscolari sfruttando in maniera amplificata l’effetto della forza di gravità sul corpo umano.

Dopo l'allenamento dei rossoblù, la giornata dell'inaugurazione terminerà con un PizzaParty e per l'occasione alcuni esercizi del primo piano del centro commerciale Le Torri faranno apertura serale.

Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]

Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Comunicato Stampa Rugby Viadana n. 083-2013

Articolo Successivo

[RUGBY NOTIZIE RABODIRECT PRO12 AL VIA, DOMANI ORE 19.30 DIRETTA ITALIA2 BENETTON TREVISO v OSPREYS

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019