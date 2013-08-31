Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

VEA FEMI-CZ: ROVIGO VINCE 22-5 L'AMICHEVOLE CON VIADANA

Redazione Avatar

di Redazione

31/08/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 46 del 31.08.2013

VEA FEMI-CZ: ROVIGO VINCE 22-5 L'AMICHEVOLE CON VIADANA


La VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta ha fatto proprio il primo match amichevole tra le mura di casa dello Stadio Battaglini, vincendo 22-5 contro il Rugby Viadana.
La partita inizia con i rossobl
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

VEA FEMI-CZ: ROVIGO-VIADANA, DICHIARAZIONI POST AMICHEVOLE

Articolo Successivo

LE FIAMME SI AGGIUDICANO IL TRIANGOLARE CON LAZIO E PRATO

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019