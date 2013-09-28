VEA FEMI-CZ: ROVIGO VINCE A VIADANA 19-14

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 69 del 28.09.2013VEA FEMI-CZ: ROVIGO VINCE A VIADANA 19-14È Ferro a dare il via alle azioni di Rovigo, conquistando l'ovale del fischio d'inizio. Dopo una touche vinta dai rossoblù e un avanti di Van Niekerk, si susseguono diverse mischie ordinate con errori da ambo le parti. Al 14', su mischia del Viadana, i rossoblù riescono ad ottenere un piazzato ma Bergmasco non è preciso dalla piazzola. Il numero 13 rossoblù si rifà, centrando i pali prima al 19' e poi al 26' portando il risultato sul 0-6 a favore del Rovigo. Allo scoccare della mezzora Bergamasco non si replica ma subito dopo Rovigo, che riesce a mantenere un buon possesso, ha una chiara occasione di meta: Roan trova un buco nella difesa del Viadana, passa l'ovale a Bergamasco che lo perde ad un soffio dalla linea di meta. Sul finire del primo tempo Viadana ha l'opportunità di segnare il pareggio ma Fenner sbaglia il primo piazzato e le squadre vanno negli spogliatoi sul 3-6.La ripresa inizia con il Viadana deciso a conquistare il pareggio e, difatti, Fenner centra i pali al 5'. Bergamasco però non si fa attendere e dopo pochi minuti mette a segno il piazzato del 6-9 per i rossoblù. Risponde subito Fenner, al 9', guadagnando il pareggio. Viadana si fa pericoloso e cerca la meta, ma sono bravi i rossoblù a difendersi dagli attacchi dei padroni di casa. Al 14' Gilberto Pavan viene punito con un giallo, poco dopo Fenner fallisce un piazzato calciando corto. Al 22' Rodriguez passa l'ovale a Van Niekerk il quale compie un mirabolante passaggio a favore di Ngawini alla sua sinistra: l'ala rossoblù vola in meta e Bergamasco non fallisce la trasformazione del 9-16. Alla mezzora Rovigo aumenta il vantaggio sugli avversari grazie ad un piazzato di Basson da 50 metri. Dopo una girandola di cambi da entrambe le parti, da una mischia del Viadana parte l'azione che porta i padroni di casa oltre la linea: è Fenner a schiacciare l'ovale, ma fallisce latrasformazione. Il risultato è di 14-19 a favore dei rossoblù, e su questi numeri si conclude un match che regala la seconda vittoria in Campionato al Rovigo.Andrea De Rossi, alla fine della partita, non può che dirsi soddisfatto: “Grande felicità, grandi emozioni. Ancora una volta vanno fatti i complimenti al pubblico. Rovigo ha un'arma in più, sembra sempre di giocare in casa. Complimenti, ovviamente, a tutta la squadra: abbiamo fatto un primo tempo eccellente, con 34 minuti nella loro metà campo. Purtroppo abbiamo concretizzato poco E due occasioni chiare, una di Bergamasco e una da una mischia chiusa in evidente avanzamento, potevano portare a due segnature. Siamo rientrati nel secondo tempo molto fiduciosi, dando pochissime indicazioni perchè la partita era sui binari giusti. Era normale una reazione di Viadana, che c'è stata, abbiamo preso anche una meta in prima fase che avevamo studiato in settimana quindi fa un po' arrabbiare, ma poi siamo stati bravi nell'essere disciplinati negli ultimi tre minuti e recuperare l'ultimo pallone della vittoria. Ancora una volta la mischia chiusa e la touche si sono dimostrate decisive, tolto l'errore finale in rimessa laterale. Ci godiamo questa vittoria, la sosta ci farà recuperare le energie perse e ci prepariamo per il Trofeo Eccellenza”.Gli fa eco Filippo Frati: “Grazie a tutti i giocatori, quelli che hanno giocato ma soprattutto a quelli che in settimana hanno lavorato insieme al gruppo per vincere questa la partita. Grazie ai tanti sostenitori che ci hanno seguito fino a qui, è stato molto emozionante sentire quello che mi hanno detto essere un canto storico usato nelle grandi occasioni. Direi che i ragazzi se lo sono meritato perchè hanno scritto un'altra pagina importante della storia di questo Club. Lo dissi prima di cominciare il Campionato che l'obiettivo che abbiamo, non lo avremmo raggiunto a novembre o a marzo, ma siamo sulla strada buona. Continuiamo a lavorare con questa fame e con questa umiltà, pensando che la partita da vincere è sempre la prossima”.Viadana, Stadio “Luigi Zaffanella” – Sabato 28 settembre 2013Campionato Eccellenza, II giornataRUGBY VIADANA v RUGBY ROVIGO DELTA: 14-19 (3-6)Marcatori: p.t. 21’ cp Bergamasco (0-3), 25’ cp Bergamasco (0-6), 41 cp Fenner (3-6) s.t. 6’ cp Fenner (6-6), 8’ cp Bergamasco (6-9), 10’ cp Fenner (9-9), 22’ m. Ngawini tr Bergamasco (9-16), 29’ cp Basson (9-19), 40’ m. Fenner (14-9).Rugby Viadana: Sintich (27’ st Gennari), Robertson, G. Pavan, Pizarro, Fenner; Apperley, Bronzini (33’ st Travagli); Padrò, Barbieri (32’ And. Denti), Pascu; Horn, Van Jaarsveld (24’ st Pelizzari); Gilding (30’ st Coletti), Ant. Denti (32’ st Bigi), Cenedese (32’ st Cagna).All. PhillipsRugby Rovigo Delta: Basson; Ngawini (40’ st Ragusi), Bergamasco, Van Niekerk (24’ st McCann), Bortolussi; Rodriguez, Frati (32’ st Calabrese); Ferro (39’ Maran), E. Lubian, Ruffolo; Montauriol, Boggiani (24’ st De Marchi); Roan (33’ st Pozzi), Mahoney (cap) (16’ st Gatto), Quaglio (19’ st Borsi).All. Frati/De Rossiarb. Falzone (Padova)g.d.l. Bertelli e MarchesinCartellini: st 16’ G. PavanMan of the match: Ngawini (Rovigo)Calciatori: Fenner 3/6 (Viadana); Bergamasco 4/6, Basson 1/2 drop 0/, Rodriguez drop 0/1 (Rovigo).Note: giornata fresca, campo in buone condizioni. 2400 spettatori circa.Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 1; Rugby Rovigo Delta 4.Ufficio StampaSilvia Stievanomob. +39 340 8125538mob. +39 334 7996999Skype: rugby.rovigo.deltaTwitter: twitter.com/RugbyRovigoDeltInstagram: rugbyrovigodeltaFacebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta