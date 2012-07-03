Loading...

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA E' LA NUOVA DENOMINAZIONE DELLA SQUADRA POLESANA

03/07/2012

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2012-2013 Comunicato stampa n. 1 del 03.07.2012 VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA E' LA NUOVA DENOMINAZIONE DELLA SQUADRA POLESANA Con il mese di luglio inizia l'era di VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta. In forza dell'accordo stipulato nell'agosto 2011 tra la Rugby Rovigo Delta e i due title sponsor FEMI-CZ SpA e Hulka srl, a partire dal primo luglio 2012, la posizione dei due marchi si inverte, per formare quella definitiva di VEA FEMI-CZ, quale nuovo veicolo pubblicitario. E' un cambiamento formale, apparentemente trascurabile, ma pieno di significati promozionali e commerciali. Grazie al consistente impegno di Hulka, tramite il suo marchio VEA e alla continuazione di quello FEMI-CZ, viene così garantita alla società rossoblu la solidità di base, indispensabile per ottenere l'aggregazione delle altre risorse economiche del territorio interessate a valorizzare il gioco del rugby e a diffonderlo nel mondo unito al proprio marchio. La Rugby Rovigo Delta ringrazia i due title sponsor e spera che il nuovo binomio sia fortunato, ricco di soddisfazioni per sé e per tutti i tifosi del Polesine. Ringrazia anche tutti gli altri sponsor, maggiori e minori, che continuano a rendere possibile il prosieguo delle attività e le speranze di gloria. Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi
