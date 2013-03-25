VEA FEMI-CZ: SABATO A REGGIO EMILIA PER IL MORALE
Sabato a Reggio Emilia la Vea Femi-CZ scenderà in campo per conquistare una vittoria che ridia morale alla squadra.
La matematica non consente illusioni, ma la speranza non è ancora spenta e i tifosi rodigini meritano una squadra che combatta fino alla fine.
Contro Mogliano il carattere non è mancato, ma il risultato ha dato ragione agli avversari, ora si continuerà a combattere contro tutti con lo stesso spirito.
Al controllo medico del lunedì si riscontrano piccoli infortuni che non destano preoccupazione. Per Joe Van Niekerk è programmato un controllo.
Via libera per Edo Lubian che dovrebbe rientrare già da sabato, mentre per Gerber rimane lobbiettivo di rivederlo in campo con il Viadana.
Jeff Montauriol ha cambiato il tutore e Tommaso Reato continua la preparazione.
Redazione