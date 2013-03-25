Loading...

VEA FEMI-CZ: SABATO A REGGIO EMILIA PER IL MORALE

25/03/2013

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 113 del 25.03.2013

 

VEA FEMI-CZ: SABATO A REGGIO EMILIA PER IL MORALE

 

Sabato a Reggio Emilia la Vea Femi-CZ scenderà in campo per conquistare una vittoria che ridia morale alla squadra.

La matematica non consente illusioni, ma la speranza non è ancora spenta e i tifosi rodigini meritano una squadra che combatta fino alla fine.

Contro Mogliano il carattere non è mancato, ma il risultato ha dato ragione agli avversari, ora si continuerà a combattere contro tutti con lo stesso spirito.

Al controllo medico del lunedì si riscontrano piccoli infortuni che non destano preoccupazione. Per Joe Van Niekerk è programmato un controllo.

Via libera per Edo Lubian che dovrebbe rientrare già da sabato, mentre per Gerber rimane lobbiettivo di rivederlo in campo con il Viadana.

Jeff Montauriol ha cambiato il tutore e Tommaso Reato continua la preparazione.

 

Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta

 
 
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi

