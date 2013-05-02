Home VEA FEMI-CZ: SABATO A SAN DONA' ULTIMO ATTO DI QUESTA STAGIONE

di Redazione 02/05/2013

A San Donà, sabato, la Vea Femi-CZ conclude il campionato di Eccellenza 2012-2013 con una trasferta ricca di insidie.



Insidie esterne che saranno portate dagli avversari, che cercano una conclusione con il botto in un campionato in cui si sono tolta qualche

soddisfazione ed hanno meritato la salvezza con largo anticipo, ma anche e soprattutto, insidie interne in una stagione che ha visto la squadra

falcidiata negli infortuni, ma comunque capace di battere anche le squadre più attrezzate per poi far seguire, a prestazioni convincenti, prove

sottotono.



San Donà sarà l’occasione per dimostrare che si è cresciuti o per confermare i tanti dubbi emersi nel corso del campionato.



Per tutti i giocatori l’ultima di campionato è un evento speciale e chiudere con una grande prestazione può aiutare a guardare avanti con più

serenità.



Chi è già certo della riconferma vorrà dimostrare che la fiducia è ben riposta, chi è pronto all’addio farà di tutto per lasciare un buon

ricordo e qualche rimpianto, chi non ha ancora avuto conferme vorrà dimostrare che è un peccato rinunciare alle sue prestazioni, tutti, comunque

vorranno comprovare, con i fatti, il loro attaccamento alla maglia rossoblù.



Obbligate, per via degli assenti, le scelte di Polla Roux che dovrebbe schierare la seguente formazione:



Basson; Zorzi, Menon, Van Niekerk, Bacchetti; Duca, Wilson; Folla, Lubian E., Persico; Jones, Tumiati; Gerber, Mahoney, Quaglio.

a disposizione: Ceglie, Lombardi, Gatto, Anouer, Calabrese, Pedrazzi, Pavanello, Maran.







Redazione