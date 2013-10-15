Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

VEA FEMI-CZ: SABATO AL BATTAGLINI APPRODA IL RUGBY REGGIO

Redazione Avatar

di Redazione

15/10/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 77del 15.10.2013

VEA FEMI-CZ: SABATO AL BATTAGLINI APPRODA IL RUGBY REGGIO

La seconda giornata del Trofeo Eccellenza andrà in scena _*sabato 19
ottobre 2013*_, dalle _*ore 16*_, allo Stadio "Mario Battaglini" di
Rovigo e _non_ domenica 20 ottobre. Il Club rossoblù ha infatti accolto
la richiesta avanzata dalla Società Rugby Reggio per anticipare il match
di un giorno. Richiesta inoltrata alla F.I.R. da cui si attende solo
l'ufficialità.

--
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]

Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Comunicato stampa CUS Torino

Articolo Successivo

[NOTA PER LE REDAZIONI] PROGRAMMA STAMPA ITALIA - RADUNI 20/23 E 27/30 OTTOBRE - ROMA

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019