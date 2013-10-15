VEA FEMI-CZ: SABATO AL BATTAGLINI APPRODA IL RUGBY REGGIO
di Redazione
15/10/2013
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 77del 15.10.2013
VEA FEMI-CZ: SABATO AL BATTAGLINI APPRODA IL RUGBY REGGIO
La seconda giornata del Trofeo Eccellenza andrà in scena _*sabato 19
ottobre 2013*_, dalle _*ore 16*_, allo Stadio "Mario Battaglini" di
Rovigo e _non_ domenica 20 ottobre. Il Club rossoblù ha infatti accolto
la richiesta avanzata dalla Società Rugby Reggio per anticipare il match
di un giorno. Richiesta inoltrata alla F.I.R. da cui si attende solo
l'ufficialità.
--
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]
Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 77del 15.10.2013
VEA FEMI-CZ: SABATO AL BATTAGLINI APPRODA IL RUGBY REGGIO
La seconda giornata del Trofeo Eccellenza andrà in scena _*sabato 19
ottobre 2013*_, dalle _*ore 16*_, allo Stadio "Mario Battaglini" di
Rovigo e _non_ domenica 20 ottobre. Il Club rossoblù ha infatti accolto
la richiesta avanzata dalla Società Rugby Reggio per anticipare il match
di un giorno. Richiesta inoltrata alla F.I.R. da cui si attende solo
l'ufficialità.
--
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]
Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta
Articolo Precedente
Comunicato stampa CUS Torino
Redazione