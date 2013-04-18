Loading...

VEA FEMI-CZ: SABATO ALLE 15,00 IL ROVIGO OSPITA L'AQUILA

Redazione

di Redazione

18/04/2013

TITOLO

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 126 del 18.04.2013

 

Sabato alle 15,00 allo stadio Battaglini si disputerà il penultimo incontro casalingo della stagione regolare. Avversario di turno sarà LAquila di Andy Key, che farà di tutto per presentarsi a Parma, nellultima giornata, con la salvezza già in tasca. Per gli abruzzesi ogni punto vale oro colato e non verranno a Rovigo rassegnati al ruolo di agnello sacrificale.

Da parte sua il Rovigo deve onorare il suo impegno in campionato nel rispetto del pubblico e della Società.

Polla Roux ha problemi di copertura in alcuni ruoli (seconda e trequarti in particolare) e dovrà attendere la rifinitura di domani per sciogliere alcune riserve.

Con alcuni atleti al limite del recupero fisico si può ipotizzare la seguente formazione: Basson; Pavanello, Menon, Van Niekerk, Bacchetti; Duca, Zanirato; De Marchi, Folla, Lubian E.; Jones, Maran; Gerber, Mahoney, Quaglio. A disposizione: Gatto, Datola, Lombardi, Persico, Cecchetti, Anouer, Wilson, Zorzi, Calabrese, Tumiati e Pedrazzi. La presenza di Lenarduzzi e De Robertis è condizionata dal numero di giocatori di formazione straniera.

 

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta

 
 
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi

Redazione

Redazione

