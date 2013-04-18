VEA FEMI-CZ: SABATO ALLE 15,00 IL ROVIGO OSPITA L'AQUILA
di Redazione
18/04/2013
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 126 del 18.04.2013
Sabato alle 15,00 allo stadio Battaglini si disputerà il penultimo incontro casalingo della stagione regolare. Avversario di turno sarà LAquila di Andy Key, che farà di tutto per presentarsi a Parma, nellultima giornata, con la salvezza già in tasca. Per gli abruzzesi ogni punto vale oro colato e non verranno a Rovigo rassegnati al ruolo di agnello sacrificale.
Da parte sua il Rovigo deve onorare il suo impegno in campionato nel rispetto del pubblico e della Società.
Polla Roux ha problemi di copertura in alcuni ruoli (seconda e trequarti in particolare) e dovrà attendere la rifinitura di domani per sciogliere alcune riserve.
Con alcuni atleti al limite del recupero fisico si può ipotizzare la seguente formazione: Basson; Pavanello, Menon, Van Niekerk, Bacchetti; Duca, Zanirato; De Marchi, Folla, Lubian E.; Jones, Maran; Gerber, Mahoney, Quaglio. A disposizione: Gatto, Datola, Lombardi, Persico, Cecchetti, Anouer, Wilson, Zorzi, Calabrese, Tumiati e Pedrazzi. La presenza di Lenarduzzi e De Robertis è condizionata dal numero di giocatori di formazione straniera.
Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta
Pierpaolo Modonesi
Redazione