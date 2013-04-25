VEA FEMI-CZ: SABATO ALLE 16,00 IL ROVIGO OSPITA IL CALVISANO
di Redazione
25/04/2013
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 131 del 25.04.2013

Sabato alle 16,00 allo stadio Battaglini ultimo turno casalingo del campionato di Eccellenza. Avversario di turno sarà il Calvisano di Cavinato, campione dItalia in carica, che cercherà la vittoria per mantenere le speranze di chiudere al primo posto la stagione regolare.
Rovigo è intenzionato a vendere cara la pelle e ci metterà qualcosa in più per chiudere bene una annata sfortunata.
Per Polla Roux sarà, lincontro del saluto al suo pubblico. Più che di un addio, potrà essere un arrivederci.
Domenica, alle 15 e 30 a Modena, lUnder23 rossoblù disputa la semifinale nazionale del campionato di categoria contro i Lyons Piacenza.
Scelte quasi obbligate per affrontare il Calvisano e Polla Roux dovrebbe utilizzare i seguenti giocatori: Basson; Zorzi, Menon, Van Niekerk, Bacchetti; Duca, Wilson; Folla, Persico, Lubian E.; Jones, Maran; Gerber, Mahoney, Quaglio. A disposizione: Gatto, Lombardi, Ceglie, Anouer, Zanirato, Calabrese, Pavanello, Tumiati.
Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta
Pierpaolo Modonesi
Redazione