VEA FEMI-CZ: SABATO ALLE 16,00 IL ROVIGO OSPITA IL CALVISANO

Redazione Avatar

di Redazione

25/04/2013

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 131 del 25.04.2013

 

VEA FEMI-CZ: SABATO ALLE 16,00 IL ROVIGO OSPITA IL CALVISANO

 

Sabato alle 16,00 allo stadio Battaglini ultimo turno casalingo del campionato di Eccellenza. Avversario di turno sarà il Calvisano di Cavinato, campione dItalia in carica, che cercherà la vittoria per mantenere le speranze di chiudere al primo posto la stagione regolare.

Rovigo è intenzionato a vendere cara la pelle e ci metterà qualcosa in più per chiudere bene una annata sfortunata.

Per Polla Roux sarà, lincontro del saluto al suo pubblico. Più che di un addio, potrà essere un arrivederci.

Domenica, alle 15 e 30 a Modena, lUnder23 rossoblù disputa la semifinale nazionale del campionato di categoria contro i Lyons Piacenza.

Scelte quasi obbligate per affrontare il Calvisano e Polla Roux dovrebbe utilizzare i seguenti giocatori: Basson; Zorzi, Menon, Van Niekerk, Bacchetti; Duca, Wilson; Folla, Persico, Lubian E.; Jones, Maran; Gerber, Mahoney, Quaglio. A disposizione: Gatto, Lombardi, Ceglie, Anouer, Zanirato, Calabrese, Pavanello, Tumiati.

 

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta

 
 
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi

