VEA FEMI-CZ: SABATO ULTIMO TURNO A SAN DONA'

Redazione Avatar

di Redazione

29/04/2013

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 133 del 29.04.2013

 

VEA FEMI-CZ: SABATO ULTIMO TURNO A SAN DONA

 

Con la trasferta a San Donà termina il campionato di Eccellenza 2012-2013 della Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta.

Questa stagione non si è conclusa come sperato per vari motivi. Gli infortuni, in particolare, hanno tenuto fuori rosa, per troppo tempo, tanti giocatori nei diversi ruoli.

Linusuale numero di infortuni, con alcuni ruoli che sono stati falcidiati, ha impedito alla squadra di raggiungere il rendimento necessario a superare gli ostacoli che via via si paravano davanti ai bersaglieri.

Questo, comunque, non ha impedito di far assaggiare a tutti gli avversari, almeno una volta, il sapore della sconfitta.

La soddisfazione di questo risultato non ripaga, se non in minima parte, la delusione per il mancato obbiettivo dei play-off, ma Società, staff tecnico e giocatori sono coscienti di aver dato il massimo in ogni occasione.

Uno degli importanti obbiettivi iniziali, linserimento e la crescita dei giovani, soprattutto rodigini, resta una positiva realtà che fa ben sperare per il futuro.

Limpegno, ora, è di migliorare per ridare al pubblico rodigino le soddisfazioni che merita.

In infermeria, allultimo appuntamento si sono presentati diversi giocatori, agli indisponibili si aggiunge, sicuramente, Merlo, per trauma distorsivo al ginocchio destro, mentre per gli altri la disponibilità sarà valutata a fine settimana. Va a rilento il recupero di Matteo Ferro.

 

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta

 
 
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi

Redazione

Redazione

