VEA FEMI-CZ: SABATO ULTIMO TURNO A SAN DONA'
di Redazione
29/04/2013
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 133 del 29.04.2013
Con la trasferta a San Donà termina il campionato di Eccellenza 2012-2013 della Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta.
Questa stagione non si è conclusa come sperato per vari motivi. Gli infortuni, in particolare, hanno tenuto fuori rosa, per troppo tempo, tanti giocatori nei diversi ruoli.
Linusuale numero di infortuni, con alcuni ruoli che sono stati falcidiati, ha impedito alla squadra di raggiungere il rendimento necessario a superare gli ostacoli che via via si paravano davanti ai bersaglieri.
Questo, comunque, non ha impedito di far assaggiare a tutti gli avversari, almeno una volta, il sapore della sconfitta.
La soddisfazione di questo risultato non ripaga, se non in minima parte, la delusione per il mancato obbiettivo dei play-off, ma Società, staff tecnico e giocatori sono coscienti di aver dato il massimo in ogni occasione.
Uno degli importanti obbiettivi iniziali, linserimento e la crescita dei giovani, soprattutto rodigini, resta una positiva realtà che fa ben sperare per il futuro.
Limpegno, ora, è di migliorare per ridare al pubblico rodigino le soddisfazioni che merita.
In infermeria, allultimo appuntamento si sono presentati diversi giocatori, agli indisponibili si aggiunge, sicuramente, Merlo, per trauma distorsivo al ginocchio destro, mentre per gli altri la disponibilità sarà valutata a fine settimana. Va a rilento il recupero di Matteo Ferro.
Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta
Pierpaolo Modonesi
