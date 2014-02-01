Loading...

VEA FEMI-CZ: SERVIZI STAMPA PER IL MATCH A ROMA DI DOMANI

Redazione Avatar

di Redazione

01/02/2014

Gentili colleghi e redazioni,

con la presente sono ad informarvi che per la partita di domani,
domenica 2 febbraio 2014, tra U.R. Capitolina e VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo
Delta garantisco cronaca e dichiarazioni come di conseuto ma _non_
fotografie.

Cordiali saluti e buon lavoro

--
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]

Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta



Redazione

Redazione

