VEA FEMI-CZ: SI PREPARA LA TRASFERTA A ROMA

Redazione Avatar

di Redazione

08/04/2013

TITOLO

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 120 del 08.04.2013

 

VEA FEMI-CZ: SI PREPARA LA TRASFERTA A ROMA

 

Sabato a Roma, contro le Fiamme Oro, la Vea Femi-CZ torna in campo per continuare il suo percorso di crescita e valorizzazione dei tanti giovani che si sono presi sulle spalle il carico di speranza che si vuole portare avanti fino allultima di campionato.

Ogni giornata è da vivere come unoccasione unica per alimentare anche lamore dei tifosi verso questa squadra che domenica ha saputo dare una grande soddisfazione a chi la segue con tanta passione.

Lincontro con Viadana non ha portato solo buone notizie, cè, purtroppo, da registrare anche linfortunio patito da Matteo Ferro che sarà presto sottoposto ad indagini diagnostiche per accertare lentità del danno subito.

Per gli altri giocatori solo problemi di routine.

Continuano, intanto le terapie per Reato e Pedrazzi. Gerber dovrebbe rientrare in campo a Roma e Montauriol la settimana successiva contro lAquila.

 

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta

 
 
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi

Redazione

Redazione

