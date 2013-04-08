VEA FEMI-CZ: SI PREPARA LA TRASFERTA A ROMA
di Redazione
08/04/2013
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 120 del 08.04.2013
VEA FEMI-CZ: SI PREPARA LA TRASFERTA A ROMA
Sabato a Roma, contro le Fiamme Oro, la Vea Femi-CZ torna in campo per continuare il suo percorso di crescita e valorizzazione dei tanti giovani che si sono presi sulle spalle il carico di speranza che si vuole portare avanti fino allultima di campionato.
Ogni giornata è da vivere come unoccasione unica per alimentare anche lamore dei tifosi verso questa squadra che domenica ha saputo dare una grande soddisfazione a chi la segue con tanta passione.
Lincontro con Viadana non ha portato solo buone notizie, cè, purtroppo, da registrare anche linfortunio patito da Matteo Ferro che sarà presto sottoposto ad indagini diagnostiche per accertare lentità del danno subito.
Per gli altri giocatori solo problemi di routine.
Continuano, intanto le terapie per Reato e Pedrazzi. Gerber dovrebbe rientrare in campo a Roma e Montauriol la settimana successiva contro lAquila.
Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta
Pierpaolo Modonesi
